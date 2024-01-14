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Цуренко прошла первый круг Australian Open, Снегирь вылетела

14 января 2024 09:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Цуренко прошла первый круг Australian Open, Снегирь вылетела
Леся Цуренко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинские теннисистки стартовали в первом круге Отрытого чемпионата Австралии. Леся Цуренко впервые с 2019 года будет играть во втором круге этого турнира, а Дарья Снигур дальше пройти не сумела.

Подробности матчей украинок в материале Новини.LIVE.

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В первом сете Цуренко проиграла три стартовых гейма Лучии Бронзетти, два из которых на своей подаче и отыграть это отставание уже не смогла. Во второй партии украинка лидировала 3:1, после чего проиграла три гейма подряд. При счете 5:5 Цуренко сделала брейк и удержала свою подачу, завершив сет со второго сетбола.

В решающем сете Цуренко сделала два брейка на старте и повела 3:0. При счете 5:2 Цуренко не сумела подать на матч, но сразу совершила еще один брейк, завершив поединок с третьего матчбола. Поединок длился 2 часа 38 минут.

Леся Цуренко во второй раз сыграла против итальянской теннисистки и во второй раз ее обыграла. Украинка впервые с 2019 года одолела первый круг на Открытом чемпионате Австралии, одержав свою седьмую победу в основной сетке этого турнира.

теннис
Леся Цуренко. Фото: Reuters

Во втором круге Цуренко сыграет против победительницы матча Ребекка Масарова против Александры Саснович.

Дарья Снигур проиграла Алише Паркс из США

Снигур впервые сыграла в основной сетке Australian Open. В решающем сете она вела со счетом 3:1, после чего проиграла пять из следующих шести геймов.

Напомним, что лучшим результатом Дарии на турнирах Grand Slam является второй круг на US Open в 2022 году, когда она также пробилась в основную сетку из-за квалификации и в первом круге обыграла на тот момент седьмую ракетку мира Симону Халепу.

Еще 5 украинок вступают в борьбу в пятницу. Ястремская сыграет против Вондроушевой из Чехии, Свитолина встретится с австралийкой Престон, Костюк с американкой Клер Лю, Калинину ожидает Аранча Рус из Нидерландов, а Стародубцеву — Жабер из Туниса.

Напомним, у "Динамо" появился новый тренер — что о нем известно.

Украинского форварда Артема Довбика избили на тренировке "Жироны".

"Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.

Довбик получит предложение с АПЛ — украинцем интересуются два клуба.

Сергей Ребров выбрал соперника для сборной Украины перед квалификацией на Евро-2024.

 

 

Элина Свитолина
Даяна Ястремская
Леся Цуренко
Ангелина Калинина
Марта Костюк
Юлия Стародубцева
украинские теннисисты
Дарья Снигур

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