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Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба

11 января 2024 08:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба
Артем Довбик стал игроком месяца в чемпионате Испании. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик оказался в центре внимания еще двух клубов. У него появился шанс продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. 

"Жироны" готова продать Довбика в конце текущего сезона, сообщает Daily Mail

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Прогресс Артема Довбика в испанской Ла Лиге не остался незамеченным клубами из других европейских чемпионатов. Представители многих команд следят за выступлениями украинца, а потенциальные покупатели уже готовят предложение агентам форварда и "Жироне". 

Артем Довбик
Артем Довбик с партнерами по "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Куда может перейти Довбик 

Британские журналисты утверждают, что два английских клуба заинтересованы в трансфере игрока сборной Украины. Интерес лондонского "Арсенала" пока официально не подтвержден. Зато руководство "Брентфорда" готово заплатить за Артема Довбика 35 млн евро. 

Летом "пчелы" продадут своего главного форварда Айвена Тоуни. "Брентфорд" хочет получить за него 100 млн евро. Часть этих денег будет потрачена на нового нападающего. Им может стать Артем Довбик, которому собираются предложить выгодный контракт. 

В сезоне 2023/2024 форвард сборной Украины уже забил в Испании 11 мячей и сделал пять результативных передач в 18 матчах. Уже в воскресенье "Жирона" сыграет в гостях с "Альмерией". 

Напомним, Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника. 

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