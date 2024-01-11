Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби

Артем Довбик став гравцем місяця у чемпіонаті Іспанії. Фото: instagram.com/gironafc/

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик опинився у центрі уваги ще двох клубів. Він мав шанс продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

"Жирони" готова продати Довбика наприкінці поточного сезону, повідомляє Daily Mail.

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Прогрес Артема Довбика в іспанській Ла-Лізі не залишився непоміченим клубами інших європейських чемпіонатів. Представники багатьох команд стежать за виступами українця, а потенційні покупці вже готують пропозицію агентам форварда та "Жироні".

Артем Довбик із партнерами по "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Куди може перейти Довбик

Британські журналісти стверджують, що два англійські клуби зацікавлені у трансфері гравця збірної України. Інтерес лондонського "Арсеналу" поки що офіційно не підтверджений. Натомість керівництво "Брентфорда" готове заплатити за Артема Довбика 35 млн євро.

Влітку "бджоли" продадуть свого головного форварда Айвана Тоуні. "Брентфорд" хоче отримати за нього 100 млн євро. Частина цих грошей буде витрачена на нового нападаючого. Ним може стати Артем Довбик, якому мають намір запропонувати вигідний контракт.

У сезоні 2023/2024 форвард збірної України вже забив в Іспанії 11 м'ячів і зробив п'ять результативних передач у 18 матчах. Вже в неділю "Жирона" зіграє у гостях із "Альмерією".

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