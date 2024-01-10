Динамо может бесплатно подписать иностранного защитника

Матеус и Роналдиньо. Фото: instagram.com/matheusmiranda4/

Руководство киевского "Динамо" готовится к переговорам с агентами бывшего футболиста молодежной сборной Бразилии Матеуса до Сантоса. Он может переехать в Украину до конца зимнего трансферного окна.

"Динамо" не придется платить за Дос Сантоса отступные, сообщает O Globo.

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Столичный клуб продолжает поиски новых футболистов. Одним из них может стать 23-летний центральный защитник Матеус дос Сантос Миранда. Он должен занять одно из мест в обороне "Динамо", которое освободится в случае продаже Дениса Попова в зарубежный клуб.

Матеус после матча. Фото: instagram.com/matheusmiranda4/

Детали трансфера Матеуса

Бразильский защитник является воспитанником клуба "Васку да Гама", за который дебютировал в элитном дивизионе еще в 2018 году. Однако в январе 2024 года у него закончился контракт с командой из Рио-де-Жанейро, и стороны не смогли договориться о продлении соглашения. Матеус стал свободным агентом.

Представители "Динамо" попробуют договориться о переходе бразильца в киевскую команду. Ему предложат выгодный контракт, но сам футболист может отказаться от переезда в Киев по причине сомнений в обеспечении ему личной безопасности.

Если "Динамо" не сумеет подписать Матеуса, клуб продолжит искать нового центрального защитника. Киевляне намерены начать вторую половину сезона с новым футболистом на этой позиции.

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