Динамо может бесплатно подписать иностранного защитника
Руководство киевского "Динамо" готовится к переговорам с агентами бывшего футболиста молодежной сборной Бразилии Матеуса до Сантоса. Он может переехать в Украину до конца зимнего трансферного окна.
"Динамо" не придется платить за Дос Сантоса отступные, сообщает O Globo.
Столичный клуб продолжает поиски новых футболистов. Одним из них может стать 23-летний центральный защитник Матеус дос Сантос Миранда. Он должен занять одно из мест в обороне "Динамо", которое освободится в случае продаже Дениса Попова в зарубежный клуб.
Детали трансфера Матеуса
Бразильский защитник является воспитанником клуба "Васку да Гама", за который дебютировал в элитном дивизионе еще в 2018 году. Однако в январе 2024 года у него закончился контракт с командой из Рио-де-Жанейро, и стороны не смогли договориться о продлении соглашения. Матеус стал свободным агентом.
Представители "Динамо" попробуют договориться о переходе бразильца в киевскую команду. Ему предложат выгодный контракт, но сам футболист может отказаться от переезда в Киев по причине сомнений в обеспечении ему личной безопасности.
Если "Динамо" не сумеет подписать Матеуса, клуб продолжит искать нового центрального защитника. Киевляне намерены начать вторую половину сезона с новым футболистом на этой позиции.
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