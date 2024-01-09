Ребров назвал главную сильную сторону Трубина

Анатолий Трубин после матча "Бенфики". Фото: instagram.com/slbenfica/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал прогресс голкипера национальной команды и португальской "Бенфики" Анатолия Трубина. Футболист за несколько месяцев стал одним из лидеров "орлов".

Ребров одобрил решение Трубина об уходе из "Шахтера", сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" в августе прошлого года за 10 млн евро. За несколько месяцев украинец выиграл конкуренцию у двух других вратарей португальской команды и уже провел несколько матчей без пропущенных голов.

Анатолий Трубин благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/slbenfica/

Перспективы Трубина в сборной Украины

Сергей Ребров перед каждым матчем национальной команды выбирает из четырех вратарей. Однако Анатолий Трубин считается одним из самых перспективных голкиперов сборной Украины.

Наставник "сине-желтых" отметил, что Трубин продолжает прогрессировать после перехода в "Бенфику", где достойно заменил ветерана Влаходимоса. Трансфер в зарубежный клуб стал для Анатолия шагом вперед в карьере. По словам Реброва, со временем Трубин может стать одним из лучших голкиперов мира.

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