Ребров назвал главную сильную сторону Трубина
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал прогресс голкипера национальной команды и португальской "Бенфики" Анатолия Трубина. Футболист за несколько месяцев стал одним из лидеров "орлов".
Ребров одобрил решение Трубина об уходе из "Шахтера", сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" в августе прошлого года за 10 млн евро. За несколько месяцев украинец выиграл конкуренцию у двух других вратарей португальской команды и уже провел несколько матчей без пропущенных голов.
Перспективы Трубина в сборной Украины
Сергей Ребров перед каждым матчем национальной команды выбирает из четырех вратарей. Однако Анатолий Трубин считается одним из самых перспективных голкиперов сборной Украины.
Наставник "сине-желтых" отметил, что Трубин продолжает прогрессировать после перехода в "Бенфику", где достойно заменил ветерана Влаходимоса. Трансфер в зарубежный клуб стал для Анатолия шагом вперед в карьере. По словам Реброва, со временем Трубин может стать одним из лучших голкиперов мира.
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