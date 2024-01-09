Шахтер смирился с уходом Судакова и готовится к трансферу
Руководство донецкого "Шахтера" смирилось с необходимостью продажи Георгия Судакова. Трансфер может состояться уже в ближайшие недели.
"Горняки" не смогут удержать Судакова, сообщает Diario Sport.
Георгий Судаков остается лидером "Шахтера" и главным финансовым активом донецкого клуба. Каждую неделю появляется информация о том, что в услугах 21-летнего полузащитника заинтересовался еще один зарубежный клуб. Сам футболист тоже хочет попробовать силы в другом чемпионате.
Когда произойдет трансфер Судакова
Главным фаворитом на трансфер футболиста стал итальянский "Наполи", который продал в "РБ Лейпциг" Элифа Элмаса. У "партенопейцев" появились 25 млн евро, которые клуб готов инвестировать в приглашение Георгия Судакова.
Также на украинского футболиста по-прежнему претендует туринский "Ювентус", однако руководство "старой синьоры" пытается добиться от "Шахтера" снижения трансферной стоимости футболиста. Есть интерес к Судакову из Германии и Англии.
В сезоне 2023/2024 Георгий Судаков сыграл за "Шахтер" 18 поединков, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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