Шахтар змирився з відходом Судакова і готується до трансферу

Футболісти "Шахтаря" у Токіо. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Керівництво донецького "Шахтаря" змирилося з необхідністю продажу Георгія Судакова. Трансфер може відбутися вже найближчими тижнями.

"Гірники" не зможуть утримати Судакова, повідомляє Diario Sport.

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Георгій Судаков залишається лідером "Шахтаря" та головним фінансовим активом донецького клубу. Щотижня з'являється інформація про те, що у послугах 21-річного півзахисника зацікавився ще один закордонний клуб. Сам футболіст теж хоче спробувати сили в іншому чемпіонаті.

Георгій Судаков у Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Коли відбудеться трансфер Судакова

Головним фаворитом на трансфер футболіста став італійський "Наполі", який продав "РБ Лейпциг" Еліфа Елмаса. У "партенопейців" з'явилися 25 млн євро, які клуб готовий інвестувати в запрошення Георгія Судакова.

Також на українського футболіста, як і раніше, претендує туринський "Ювентус", проте керівництво "старої синьйори" намагається домогтися від "Шахтаря" зниження трансферної вартості футболіста. Є інтерес до Судакова з Німеччини та Англії.

У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 18 поєдинків, забив три голи та зробив одну результативну передачу.

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