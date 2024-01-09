Шахтар змирився з відходом Судакова і готується до трансферу
Керівництво донецького "Шахтаря" змирилося з необхідністю продажу Георгія Судакова. Трансфер може відбутися вже найближчими тижнями.
"Гірники" не зможуть утримати Судакова, повідомляє Diario Sport.
Георгій Судаков залишається лідером "Шахтаря" та головним фінансовим активом донецького клубу. Щотижня з'являється інформація про те, що у послугах 21-річного півзахисника зацікавився ще один закордонний клуб. Сам футболіст теж хоче спробувати сили в іншому чемпіонаті.
Коли відбудеться трансфер Судакова
Головним фаворитом на трансфер футболіста став італійський "Наполі", який продав "РБ Лейпциг" Еліфа Елмаса. У "партенопейців" з'явилися 25 млн євро, які клуб готовий інвестувати в запрошення Георгія Судакова.
Також на українського футболіста, як і раніше, претендує туринський "Ювентус", проте керівництво "старої синьйори" намагається домогтися від "Шахтаря" зниження трансферної вартості футболіста. Є інтерес до Судакова з Німеччини та Англії.
У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 18 поєдинків, забив три голи та зробив одну результативну передачу.
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