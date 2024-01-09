Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina

Голкіпер збірної України Андрій Лунін близький до трансферу з мадридського "Реала". Іспанський клуб не розраховує на голкіпера та готує йому заміну.

Агенти Луніна вже шукають варіанти продовження кар'єру для воротаря, повідомляє Marca.

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Український голкіпер захищає кольори мадридського "Реала" із 2018 року. Цей сезон виходить одним із найуспішніших для Андрія Луніна. Він часто виходить в основному складі команди та демонструє гру, яка отримує високі оцінки від експертів та вболівальників. Попри це, "Реал" готовий відпустити футболіста.

Андрій Лунін на розминці. Фото: REUTERS/Juan Medina

Трансфер Луніна

У послугах українського воротаря зацікавлені кілька відомих клубів із різних країн. Останнім часом найбільшу активність виявляє англійська "Манчестер Юнайтед". Минулого літа "червоні дияволи" підписали в міланському "Інтері" Андре Онана, але клуб виявився незадоволеним грою камерунця.

У "МЮ" вважають 24-річного Луніна перспективним футболістом, за якого не доведеться платити. Влітку Андрій стане вільним агентом. Йому можуть запропонувати контракт терміном на рік із можливістю подальшого продовження.

Також Луніним цікавляться клуби з Іспанії, Італії, Німеччини та Португалії.

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