Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб
Голкіпер збірної України Андрій Лунін близький до трансферу з мадридського "Реала". Іспанський клуб не розраховує на голкіпера та готує йому заміну.
Агенти Луніна вже шукають варіанти продовження кар'єру для воротаря, повідомляє Marca.
Український голкіпер захищає кольори мадридського "Реала" із 2018 року. Цей сезон виходить одним із найуспішніших для Андрія Луніна. Він часто виходить в основному складі команди та демонструє гру, яка отримує високі оцінки від експертів та вболівальників. Попри це, "Реал" готовий відпустити футболіста.
Трансфер Луніна
У послугах українського воротаря зацікавлені кілька відомих клубів із різних країн. Останнім часом найбільшу активність виявляє англійська "Манчестер Юнайтед". Минулого літа "червоні дияволи" підписали в міланському "Інтері" Андре Онана, але клуб виявився незадоволеним грою камерунця.
У "МЮ" вважають 24-річного Луніна перспективним футболістом, за якого не доведеться платити. Влітку Андрій стане вільним агентом. Йому можуть запропонувати контракт терміном на рік із можливістю подальшого продовження.
Також Луніним цікавляться клуби з Іспанії, Італії, Німеччини та Португалії.
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