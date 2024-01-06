Реал продасть Луніна і вже знайшов йому заміну

Воротар "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Керівництво мадридського "Реалу" вирішило продати українського голкіпера Андрія Луніна. У клубі вже визначились із заміною.

У клубі не хочуть відпускати гравця вільним агентом, повідомив портал Realmadridexclusivo.

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За інформацією джерела, президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес на місце дублера Тібо Куртуа розглядає воротаря "Лас-Пальмаса" Альваро Валлеса.

26-річний іспанець 30 червня 2024 року стане вільним агентом і має перейти до "Реалу".

Щодо Луніна у клубі не хочуть відпускати його вільним агентом. Тож у січні спробують продати українця. З цим може бути пов'язане рішення Карло Анчелотті найчастіше випускати Андрія у стартовому складі.

Джерело додало, що після підписання Валлеса та повернення Куртуа в клубі відмовляться від Аррісабалаги.

У поточному сезоні Ла-Ліги у Валлеса в 19 матчах 17 пропущених голів та чотири сухі ігри.

Зазначимо, що Лунін у поточному сезоні зіграв за "Реал" у десяти матчах, у яких пропустив шість голів та п'ять із них відстояв на нуль. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 8 млн євро.

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