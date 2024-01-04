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Лунин в следующей игре будет на лавке запасных — публичное заявление Анчелотти

4 января 2024 17:37
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Агабекян Карен
редактор
Лунин в следующей игре будет на лавке запасных — публичное заявление Анчелотти
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После победного матча чемпионата Испании с "Мальоркой" главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти решил поменять основного голкипера. Случится это уже в следующем матче.

Украинец Андрей Лунин уступит место в воротах Кепе Аррисабалаге, сообщила Marca.

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Карло Анчелотти — главный тренер "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina

Заявление Анчелотти после игры с "Мальоркой"

После игры Ла Лиги Анчелотти заявил, в следующей игре сыграет Кепа. Однако, это будет не важный матч чемпионата, а 6 января в 1/16 Кубка Испании команда будет противостоять "Арандине". В таких играх всегда играли резервисты.

При этом наставник отметил, что не знает, кто сыграет 10 января в матче Суперкубка Испании против "Атлетико".

"Не знаю, кто сыграет. Кто-то из них точно сыграет. Следующую игру проведет Кепа, а на матч Суперкубка Испании мне еще предстоит определиться", — сказал Анчелотти.

Отметим, что Лунин в текущем сезоне сыграл за "Реал" в десяти матчах, в которых пропустил шесть голов и пять из них отстоял на ноль. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 8 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" лидирует в турнирной таблице, но идущую второй "Жирону" опережает лишь по дополнительным показателям.

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну. 

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