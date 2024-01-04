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Лунін у наступній грі буде на лаві запасних — публічна заява Анчелотті

4 січня 2024 17:37
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Агабекян Карен
редактор
Лунін у наступній грі буде на лаві запасних — публічна заява Анчелотті
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після переможного матчу чемпіонату Іспанії з "Мальоркою" головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті вирішив поміняти головного голкіпера. Станеться це вже наступного матчу.

Українець Андрій Лунін поступиться місцем у воротах Кепі Аррісабалазі, повідомила Marca.

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Карло Анчелотті
Карло Анчелотті — головний тренер "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina

Заява Анчелотті після гри з "Мальоркою"

Після гри Ла-Ліги Анчелотті заявив, що у наступній грі зіграє Кепа. Однак це буде не важливий матч чемпіонату, а 6 січня в 1/16 Кубка Іспанії команда протистоятиме "Арандіні". У таких іграх завжди грали резервісти.

При цьому наставник зазначив, що не знає, хто зіграє 10 січня у матчі Суперкубку Іспанії проти "Атлетіко".

"Не знаю, хто зіграє. Хтось із них точно зіграє. Наступну гру проведе Кепа, а на матч Суперкубка Іспанії мені ще доведеться визначитися", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що Лунін у поточному сезоні зіграв за "Реал" у десяти матчах, у яких пропустив шість голів та п'ять із них відстояв на нуль. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 8 млн євро.

У поточному сезоні чемпіонату Іспанії "Реал" лідирує в турнірній таблиці, але "Жирону", яка йде другою, випереджає лише за додатковими показниками.

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