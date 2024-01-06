Реал продаст Лунина и уже нашел ему замену

Вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Руководство мадридского "Реала" решило продать украинского голкипера Андрея Лунина. В клубе уже определились с заменой.

В клубе не хотят отпускать игрока свободным агентом, сообщил портал Realmadridexclusivo.

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Решение принял лично Перес

По информации источника, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на место дублера Тибо Куртуа рассматривает вратаря "Лас-Пальмаса" Альваро Валлеса.

26-летний испанец 30 июня 2024 года станет свободным агентом и должен перейти в "Реал".

Относительно Лунина в клубе не хотят отпускать его свободным агентом. Поэтому в январе попытаются продать украинца. С этим может быть связано решение Карло Анчелотти чаще выпускать Андрея в стартовом составе.

Источник добавил, что после подписания Валлеса и возвращения Куртуа в клубе откажутся от Аррисабалаги.

В текущем сезоне Ла Лиги у Валлес в 19 матчах 17 пропущенных голов и четыре сухих игры.

Отметим, что Лунин в текущем сезоне сыграл за "Реал" в десяти матчах, в которых пропустил шесть голов и пять из них отстоял на ноль. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 8 млн евро.

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