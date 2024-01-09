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Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

9 января 2024 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб
Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин близок к уходу из мадридского "Реала". Испанский клуб не рассчитывает на голкипера и готовит ему замену. 

Агенты Лунина уже ищут варианты продолжения карьера для вратаря, сообщает Marca

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Украинский голкипер защищает цвета мадридского "Реала" с 2018 года. Этот сезон получается одним из самых успешных для Андрея Лунина. Он часто выходит в основном составе команды и демонстрирует игру, которая получает высокие оценки от экспертов и болельщиков. Несмотря на это "Реал" готов отпустить футболиста. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на разминке. Фото: REUTERS/Juan Medina

Трансфер Лунина 

В услугах украинского вратаря заинтересованы несколько известных клубов из разных стран. В последнее время наибольшую активность проявляет английский "Манчестер Юнайтед". Прошлым летом "красные дьяволы" подписали в миланском "Интере" Андре Онана, но клуб оказался недоволен игрой камерунца. 

В "МЮ" считают 24-летнего Лунина перспективным футболистом, за которого не придется платить. Летом Андрей станет свободным агентом. Ему могут предложить контракт сроком на год с возможностью дальнейшего продления. 

Также Луниным интересуются клубы из Испании, Италии, Германии и Португалии. 

Напомним, Яремчук может вернуться в Украину — что известно. 

"Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно. 

Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии. 

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