Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин близок к уходу из мадридского "Реала". Испанский клуб не рассчитывает на голкипера и готовит ему замену.

Агенты Лунина уже ищут варианты продолжения карьера для вратаря, сообщает Marca.

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Украинский голкипер защищает цвета мадридского "Реала" с 2018 года. Этот сезон получается одним из самых успешных для Андрея Лунина. Он часто выходит в основном составе команды и демонстрирует игру, которая получает высокие оценки от экспертов и болельщиков. Несмотря на это "Реал" готов отпустить футболиста.

Андрей Лунин на разминке. Фото: REUTERS/Juan Medina

Трансфер Лунина

В услугах украинского вратаря заинтересованы несколько известных клубов из разных стран. В последнее время наибольшую активность проявляет английский "Манчестер Юнайтед". Прошлым летом "красные дьяволы" подписали в миланском "Интере" Андре Онана, но клуб оказался недоволен игрой камерунца.

В "МЮ" считают 24-летнего Лунина перспективным футболистом, за которого не придется платить. Летом Андрей станет свободным агентом. Ему могут предложить контракт сроком на год с возможностью дальнейшего продления.

Также Луниным интересуются клубы из Испании, Италии, Германии и Португалии.

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