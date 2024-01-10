Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба arrow

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба

10 января 2024 09:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба
Виктор Цыганков во время атаки. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другой команде. Футболист остается востребованной трансферной целью многих клубов даже несмотря на травму. 

Еще два зарубежных клуба заинтересовались Цыганковым, сообщает Marca

Читайте также:

Хавбек "Жироны" Виктор Цыганков восстановился от последствий своей травмы и готов снова выйти на поле. Тренерский штаб "бело-красных" рассчитывает на 26-летнего футболиста и готовится выпустить его на поле в ближайшем матче. 

Довбик и Цыганков
Довбик и Цыганков раздают автографы. Фото: instagram.com/gironafc/ 

Уже в воскресенье, 14 января, "Жирона" сыграет на выезде с "Альмерией" в рамках чемпионата Испании. На счету Виктора Цыганкова три гола и столько же результативных передач в 14 поединках этого сезона. 

Трансфер Цыганкова 

Еще два клуба присоединились к списку команд, которые обратили внимание на прогресс украинского полузащитника. Одним из них стал английский "Манчестер Юнайтед", который летом этого года планирует серьезные изменения в составе. Цыганков является кандидатом на переезд на "Олд Траффорд". Английский клуб может заплатить за Виктора 35 млн евро. 

Также стабильно украинскими футболистами продолжает интересоваться миланский "Интер". И если договориться о трансферах Анатолия Трубина и Георгия Судакова договориться не удалось, то Виктор Цыганков вполне может стать игроком "нерадзурри" уже летом 2024 года. Согласно информации журналистов, итальянцы готовы предложить "Жироне" 30 млн евро и двух футболистов, на которых не рассчитывает Симоне Индзаги. 

Напомним, Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

Яремчук может вернуться в Украину — что известно. 

"Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

Ребров назвал главную сильную сторону Трубина. 

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме