Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба

Виктор Цыганков во время атаки. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другой команде. Футболист остается востребованной трансферной целью многих клубов даже несмотря на травму.

Еще два зарубежных клуба заинтересовались Цыганковым, сообщает Marca.

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Хавбек "Жироны" Виктор Цыганков восстановился от последствий своей травмы и готов снова выйти на поле. Тренерский штаб "бело-красных" рассчитывает на 26-летнего футболиста и готовится выпустить его на поле в ближайшем матче.

Довбик и Цыганков раздают автографы. Фото: instagram.com/gironafc/

Уже в воскресенье, 14 января, "Жирона" сыграет на выезде с "Альмерией" в рамках чемпионата Испании. На счету Виктора Цыганкова три гола и столько же результативных передач в 14 поединках этого сезона.

Трансфер Цыганкова

Еще два клуба присоединились к списку команд, которые обратили внимание на прогресс украинского полузащитника. Одним из них стал английский "Манчестер Юнайтед", который летом этого года планирует серьезные изменения в составе. Цыганков является кандидатом на переезд на "Олд Траффорд". Английский клуб может заплатить за Виктора 35 млн евро.

Также стабильно украинскими футболистами продолжает интересоваться миланский "Интер". И если договориться о трансферах Анатолия Трубина и Георгия Судакова договориться не удалось, то Виктор Цыганков вполне может стать игроком "нерадзурри" уже летом 2024 года. Согласно информации журналистов, итальянцы готовы предложить "Жироне" 30 млн евро и двух футболистов, на которых не рассчитывает Симоне Индзаги.

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