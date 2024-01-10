Одного из важных игроков Жироны дисквалифицировали на длительный период

Игроки "Жироны" идут на перерыв. Фото: "Жирона"

У каталонской "Жироны" назревает большая проблема в борьбе за чемпионство. Команда и без потерь не славится своей защитой, но им пришлось остаться без одного из лучших центрбеков.

Клуб остался без центрального защитника Давида Лопеса, сообщило Football Espana.

Читайте также:

"Жирона" ведет борьбу за чемпионство в Испании. После 19 туров команда занимает второе место и уступает лидирующему "Реалу" только по дополнительным показателям.

Игроки "Жироны" перед матчем. Фото: "Жирона"

Игрока "Жироны" дисквалифицировали

Как стало известно, Лопеса отстранили на четыре игры после матча десятого тура чемпионата Испании с "Альмерией" (5:2).

Причиной дисквалификации стали негативные комментарии о работе арбитра Мигеля Ортиса Арьяса.

В текущем сезоне Лопес провел за "Жирону" пятнадцать матчей чемпионата Испании, в которых забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3 млн евро.

Напомним, Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб.

Яремчук может вернуться в Украину — что известно.

Усик тренирует сокрушительный удар, чтобы победить Фьюри.

"Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.

"Шахтер" смирился с уходом Судакова и готовится к трансферу.