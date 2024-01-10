Одного из важных игроков Жироны дисквалифицировали на длительный период
У каталонской "Жироны" назревает большая проблема в борьбе за чемпионство. Команда и без потерь не славится своей защитой, но им пришлось остаться без одного из лучших центрбеков.
Клуб остался без центрального защитника Давида Лопеса, сообщило Football Espana.
"Жирона" ведет борьбу за чемпионство в Испании. После 19 туров команда занимает второе место и уступает лидирующему "Реалу" только по дополнительным показателям.
Игрока "Жироны" дисквалифицировали
Как стало известно, Лопеса отстранили на четыре игры после матча десятого тура чемпионата Испании с "Альмерией" (5:2).
Причиной дисквалификации стали негативные комментарии о работе арбитра Мигеля Ортиса Арьяса.
В текущем сезоне Лопес провел за "Жирону" пятнадцать матчей чемпионата Испании, в которых забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3 млн евро.
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