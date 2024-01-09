Жирона озвучила гарні новини про Циганкова

Віктор Циганков повернувся до тренувань. Фото: "Жирона"

З каталонської "Жирони" прийшли хороші новини про українського вінгера Віктора Циганкова. Футболіст може вперше вийти на поле після травми.

Наразі Циганков тренується у загальній групі, повідомила пресслужба клубу.

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9 січня Циганков повернувся до спільної групи, хоча його повернення після травми анонсували ще тиждень тому.

Поява Циганкова в загальній групі робить факт його потрапляння в заявку на виїзний матч двадцятого туру чемпіонату Іспанії проти "Альмерії". Ймовірно, входу до стартового складу після травми чекати не варто, але 20 хвилин він може зіграти.

Матч із "Альмерією" відбудеться 14 січня о 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що Циганков через травму пропустив чотири останні матчі "Жирони" проти "Алавеса" (3:0), "Бетіса" (1:1), "Атлетіко" (4:3) та "Ельче" (2:0). ).

Цього сезону у Циганкова 16 матчів, у яких він забив три голи і віддав три результативні передачі.

"Жирона" після дев'ятнадцяти турів посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, поступаючись "Реалу лише за додатковими показниками.

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