Цыганков снова не сыграет за Жирону — в клубе сделали заявление

Виктор Цыганков во время отпуска. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков до сих пор не готов выйти на поле в составе испанской "Жироны". Хавбек восстанавливается от мышечной травмы.

Каталонская команда готовится к важному поединку Кубка Испании, сообщает Marca.

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Заявка "Жироны" на матч. Скриншот instagram.com/gironafc/

Состояние здоровья Цыганкова

Хавбек сборной Украины пропустил уже несколько матчей "Жироны". Ожидалось, что он будет готов сыграть в выездном поединке Кубка против "Эльче", который состоится в субботу, шестого января, в 19:00 по киевскому времени. Однако украинец не готов вернуться в состав своей команды.

"Если ничего не изменится в худшую сторону, то Эррера, Цыганков и Борха Гарсия вернутся в строй уже на следующей неделе. Мы ждем, что они сыграют с "Альмерией", — заявил главный тренер "Жироны" Мичел.

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