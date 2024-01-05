Цыганков снова не сыграет за Жирону — в клубе сделали заявление
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков до сих пор не готов выйти на поле в составе испанской "Жироны". Хавбек восстанавливается от мышечной травмы.
Каталонская команда готовится к важному поединку Кубка Испании, сообщает Marca.
С самого начала 2024 года "Жирону" ждет тяжелый график матчей. После волевой победы над "Атлетико" (4:3) в рамках чемпионата Испании команда Мичела готовится к поединку 1/16 Кубка Короля.
Состояние здоровья Цыганкова
Хавбек сборной Украины пропустил уже несколько матчей "Жироны". Ожидалось, что он будет готов сыграть в выездном поединке Кубка против "Эльче", который состоится в субботу, шестого января, в 19:00 по киевскому времени. Однако украинец не готов вернуться в состав своей команды.
"Если ничего не изменится в худшую сторону, то Эррера, Цыганков и Борха Гарсия вернутся в строй уже на следующей неделе. Мы ждем, что они сыграют с "Альмерией", — заявил главный тренер "Жироны" Мичел.
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