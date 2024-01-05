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Цыганков снова не сыграет за Жирону — в клубе сделали заявление

5 января 2024 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков снова не сыграет за Жирону — в клубе сделали заявление
Виктор Цыганков во время отпуска. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков до сих пор не готов выйти на поле в составе испанской "Жироны". Хавбек восстанавливается от мышечной травмы. 

Каталонская команда готовится к важному поединку Кубка Испании, сообщает Marca

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С самого начала 2024 года "Жирону" ждет тяжелый график матчей. После волевой победы над "Атлетико" (4:3) в рамках чемпионата Испании команда Мичела готовится к поединку 1/16 Кубка Короля. 

Жирона
Заявка "Жироны" на матч. Скриншот instagram.com/gironafc/

Состояние здоровья Цыганкова 

Хавбек сборной Украины пропустил уже несколько матчей "Жироны". Ожидалось, что он будет готов сыграть в выездном поединке Кубка против "Эльче", который состоится в субботу, шестого января, в 19:00 по киевскому времени. Однако украинец не готов вернуться в состав своей команды. 

"Если ничего не изменится в худшую сторону, то Эррера, Цыганков и Борха Гарсия вернутся в строй уже на следующей неделе. Мы ждем, что они сыграют с "Альмерией", — заявил главный тренер "Жироны" Мичел. 

Напомним,"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи. 

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад.

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