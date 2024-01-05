Жирона планирует трансфер молодой звезды Барселоны

Марк Гиу празднует дебютный гол. Фото: instagram.com/marcguiu9/

Каталонские клубы "Барселона" и "Жирона" могут совершить еще одну трансферную сделку. "Бело-красные" интересуются перспективным форвардом "сине-гранатовых".

Марк Гиу может сменить клуб в пределах испанской Ла Лиги, сообщает El Gol Digital.

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Уже летом "Жироне" может понадобиться новый атакующий футболист. Не исключено, что каталонский клуб не сумеет удержать своего главного бомбардира Артема Довбика, на которого претендуют многие топ-клубы. Однако потенциальная замена украинцу уже найдена.

"Жирона" нацелилась на Гиу

Тренерский штаб каталонского клуба, который завершил первый круг текущего сезона на втором месте в турнирной таблице, считает 18-летнего Марка Гиу очень перспективным футболистом.

Марк Гиу в матче за "Барселону". Фото: instagram.com/marcguiu9/

Хави Эрнандес начал подпускать юного форварда к основному составу "Барселоны" в начале сезона. Гиу играл за "сине-гранатовых" в товарищеском матче с японским "Виссел Кобе", а затем дебютировал за каталонскую команду в официальном матче.

В конце октября 2023 года молодой футболист вышел на замену в матче Ла Лиги против "Атлетика". Спустя всего 23 секунды он забил свой первый гол, который принес "Барсе" победу. Несколько дней спустя Гиу дебютировал в Лиге чемпионов, а в своем втором матче в этом турнире забил гол.

Марк Гиу на отдыхе. Фото: instagram.com/marcguiu9/

Также "Жирона" продолжает попытки вернуть полузащитника Ориоля Ромеу, который тоже является воспитанником "Барселоны". Он присоединился к "сине-гранатовым" летом прошлого года, но не сумел стать игроком основного состава.

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