Жирона планирует трансфер молодой звезды Барселоны
Каталонские клубы "Барселона" и "Жирона" могут совершить еще одну трансферную сделку. "Бело-красные" интересуются перспективным форвардом "сине-гранатовых".
Марк Гиу может сменить клуб в пределах испанской Ла Лиги, сообщает El Gol Digital.
Уже летом "Жироне" может понадобиться новый атакующий футболист. Не исключено, что каталонский клуб не сумеет удержать своего главного бомбардира Артема Довбика, на которого претендуют многие топ-клубы. Однако потенциальная замена украинцу уже найдена.
"Жирона" нацелилась на Гиу
Тренерский штаб каталонского клуба, который завершил первый круг текущего сезона на втором месте в турнирной таблице, считает 18-летнего Марка Гиу очень перспективным футболистом.
Хави Эрнандес начал подпускать юного форварда к основному составу "Барселоны" в начале сезона. Гиу играл за "сине-гранатовых" в товарищеском матче с японским "Виссел Кобе", а затем дебютировал за каталонскую команду в официальном матче.
В конце октября 2023 года молодой футболист вышел на замену в матче Ла Лиги против "Атлетика". Спустя всего 23 секунды он забил свой первый гол, который принес "Барсе" победу. Несколько дней спустя Гиу дебютировал в Лиге чемпионов, а в своем втором матче в этом турнире забил гол.
Также "Жирона" продолжает попытки вернуть полузащитника Ориоля Ромеу, который тоже является воспитанником "Барселоны". Он присоединился к "сине-гранатовым" летом прошлого года, но не сумел стать игроком основного состава.
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