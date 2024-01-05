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Жирона планирует трансфер молодой звезды Барселоны

5 января 2024 12:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона планирует трансфер молодой звезды Барселоны
Марк Гиу празднует дебютный гол. Фото: instagram.com/marcguiu9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонские клубы "Барселона" и "Жирона" могут совершить еще одну трансферную сделку. "Бело-красные" интересуются перспективным форвардом "сине-гранатовых". 

Марк Гиу может сменить клуб в пределах испанской Ла Лиги, сообщает El Gol Digital.  

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Уже летом "Жироне" может понадобиться новый атакующий футболист. Не исключено, что каталонский клуб не сумеет удержать своего главного бомбардира Артема Довбика, на которого претендуют многие топ-клубы. Однако потенциальная замена украинцу уже найдена. 

"Жирона" нацелилась на Гиу 

Тренерский штаб каталонского клуба, который завершил первый круг текущего сезона на втором месте в турнирной таблице, считает 18-летнего Марка Гиу очень перспективным футболистом. 

Марк Гиу
Марк Гиу в матче за "Барселону". Фото: instagram.com/marcguiu9/

Хави Эрнандес начал подпускать юного форварда к основному составу "Барселоны" в начале сезона. Гиу играл за "сине-гранатовых" в товарищеском матче с японским "Виссел Кобе", а затем дебютировал за каталонскую команду в официальном матче. 

В конце октября 2023 года молодой футболист вышел на замену в матче Ла Лиги против "Атлетика". Спустя всего 23 секунды он забил свой первый гол, который принес "Барсе" победу. Несколько дней спустя Гиу дебютировал в Лиге чемпионов, а в своем втором матче в этом турнире забил гол. 

Марк Гиу
Марк Гиу на отдыхе. Фото: instagram.com/marcguiu9/

Также "Жирона" продолжает попытки вернуть полузащитника Ориоля Ромеу, который тоже является воспитанником "Барселоны". Он присоединился к "сине-гранатовым" летом прошлого года, но не сумел стать игроком основного состава. 

Напомним,"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи. 

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад.

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