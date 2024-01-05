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Жирона планує трансфер молодої зірки Барселони

5 січня 2024 12:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона планує трансфер молодої зірки Барселони
Марк Гію святкує дебютний гол. Фото: instagram.com/marcguiu9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонські клуби "Барселона" та "Жирона" можуть здійснити ще одну трансферну угоду. "Біло-червоні" цікавляться перспективним форвардом "синьо-гранатових".

Марк Гію може змінити клуб у межах іспанської Ла-Ліги, повідомляє El Gol Digital.

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Вже влітку "Жироні" може знадобитися новий футболіст. Не виключено, що каталонський клуб не зможе утримати свого головного бомбардира Артема Довбика, на якого претендують багато топклубів. Проте потенційної заміни українцю вже знайдено.

"Жирона" націлилася на Гію

Тренерський штаб каталонського клубу, який завершив перше коло цього сезону на другому місці в турнірній таблиці, вважає 18-річного Марка Гію дуже перспективним футболістом.

Марк Гіу
Марк Гію у матчі за "Барселону". Фото: instagram.com/marcguiu9/

Хаві Ернандес почав підпускати юного форварда до основного складу "Барселони" на початку сезону. Гію грав за "синьо-гранатових" у товариському матчі з японським "Віссел Кобе", а потім дебютував за каталонську команду в офіційному матчі.

Наприкінці жовтня 2023 року молодий футболіст вийшов на заміну у матчі Ла-Ліги проти "Атлетіка". Через 23 секунди він забив свій перший гол, який приніс "Барсі" перемогу. Через кілька днів Гію дебютував у Лізі чемпіонів, а у своєму другому матчі в цьому турнірі забив гол.

Марк Гіу
Марк Гію на відпочинку. Фото: instagram.com/marcguiu9/

Також "Жирона" продовжує спроби повернути півзахисника Оріоля Ромеу, який також є вихованцем "Барселони". Він приєднався до "синьо-гранатового" минулого літа, але не зумів стати гравцем основного складу.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер. 

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.

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