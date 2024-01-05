Циганков знову не зіграє за Жирону — у клубі зробили заяву
Півзахисник збірної України Віктор Циганков досі не готовий вийти на поле у складі іспанської "Жирони". Хавбек відновлюється від м'язової травми.
Каталонська команда готується до важливого поєдинку Кубка Іспанії, повідомляє Marca.
З самого початку 2024 року на "Жирону" чекає важкий графік матчів. Після вольової перемоги над "Атлетіко" (4:3) у рамках чемпіонату Іспанії команда Мічела готується до поєдинку 1/16 Кубка Короля.
Стан здоров'я Циганкова
Хавбек збірної України пропустив уже кілька матчів "Жирони". Очікувалося, що він буде готовий зіграти у виїзному поєдинку Кубка проти "Ельче", який відбудеться у суботу, шостого січня, о 19:00 за київським часом. Проте українець не готовий повернутись до складу своєї команди.
"Якщо нічого не зміниться на гірший бік, то Еррера, Циганков і Борха Гарсія повернуться в дію вже наступного тижня. Ми чекаємо, що вони зіграють з "Альмерією", — заявив головний тренер "Жирони" Мічел.
Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.
"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.
"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.
Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.
Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.
Читайте Новини.LIVE!