Циганков знову не зіграє за Жирону — у клубі зробили заяву

Віктор Циганков під час відпустки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков досі не готовий вийти на поле у складі іспанської "Жирони". Хавбек відновлюється від м'язової травми.

Каталонська команда готується до важливого поєдинку Кубка Іспанії, повідомляє Marca.

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З самого початку 2024 року на "Жирону" чекає важкий графік матчів. Після вольової перемоги над "Атлетіко" (4:3) у рамках чемпіонату Іспанії команда Мічела готується до поєдинку 1/16 Кубка Короля.

Заявка "Жирони" на матч. Скриншот instagram.com/gironafc/

Стан здоров'я Циганкова

Хавбек збірної України пропустив уже кілька матчів "Жирони". Очікувалося, що він буде готовий зіграти у виїзному поєдинку Кубка проти "Ельче", який відбудеться у суботу, шостого січня, о 19:00 за київським часом. Проте українець не готовий повернутись до складу своєї команди.

"Якщо нічого не зміниться на гірший бік, то Еррера, Циганков і Борха Гарсія повернуться в дію вже наступного тижня. Ми чекаємо, що вони зіграють з "Альмерією", — заявив головний тренер "Жирони" Мічел.

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