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Циганков знову не зіграє за Жирону — у клубі зробили заяву

5 січня 2024 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков знову не зіграє за Жирону — у клубі зробили заяву
Віктор Циганков під час відпустки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков досі не готовий вийти на поле у складі іспанської "Жирони". Хавбек відновлюється від м'язової травми.

Каталонська команда готується до важливого поєдинку Кубка Іспанії, повідомляє Marca.

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З самого початку 2024 року на "Жирону" чекає важкий графік матчів. Після вольової перемоги над "Атлетіко" (4:3) у рамках чемпіонату Іспанії команда Мічела готується до поєдинку 1/16 Кубка Короля.

Жирона
Заявка "Жирони" на матч. Скриншот instagram.com/gironafc/

Стан здоров'я Циганкова

Хавбек збірної України пропустив уже кілька матчів "Жирони". Очікувалося, що він буде готовий зіграти у виїзному поєдинку Кубка проти "Ельче", який відбудеться у суботу, шостого січня, о 19:00 за київським часом. Проте українець не готовий повернутись до складу своєї команди.

"Якщо нічого не зміниться на гірший бік, то Еррера, Циганков і Борха Гарсія повернуться в дію вже наступного тижня. Ми чекаємо, що вони зіграють з "Альмерією", — заявив головний тренер "Жирони" Мічел.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер. 

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.

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