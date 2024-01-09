Усик тренирует сокрушительный удар, чтобы победить Фьюри

Александр Усик рассказывает о тактике на бой. Скриншот YouTube

Украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться к противостоянию за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Его соперником станет Тайсон Фьюри.

Усик продемонстрировал, как отрабатывает удары перед боем, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт боксера.

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Уже 17 февраля 2024 года Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут на ринг "Kingdom Arena" в саудовском Эр-Рияде, чтобы сразиться за право стать обладателем всех поясов в супертяжелом весе. Боксеры уже несколько месяцев готовятся к поединку, и 36-летний украинец периодически демонстрирует болельщикам детали своей работы.

Что делает Усик перед боем

На этот раз Александр опубликовал видео, на котором жонглирует тяжелыми гантелями. Украинец как минимум 12 раз подбросил снаряды и поймал их, сохранив при этом возможность двигаться и наносить удары.

Такие тренировки повышают выносливость Александра Усика и делают его удары более сильными. Эксперты уже говорили о том, что в бою против Фьюри украинец будет много двигаться и бить по корпусу британца. Каждый такой удар должен приносить урон сопернику.

Билеты на бой Усика с Фьюри доступны в продаже.

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