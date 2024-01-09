Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик тренирует сокрушительный удар, чтобы победить Фьюри arrow

Усик тренирует сокрушительный удар, чтобы победить Фьюри

9 января 2024 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик тренирует сокрушительный удар, чтобы победить Фьюри
Александр Усик рассказывает о тактике на бой. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться к противостоянию за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Его соперником станет Тайсон Фьюри.

Усик продемонстрировал, как отрабатывает удары перед боем, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт боксера. 

Читайте также:

Уже 17 февраля 2024 года Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут на ринг "Kingdom Arena" в саудовском Эр-Рияде, чтобы сразиться за право стать обладателем всех поясов в супертяжелом весе. Боксеры уже несколько месяцев готовятся к поединку, и 36-летний украинец периодически демонстрирует болельщикам детали своей работы. 

Что делает Усик перед боем 

На этот раз Александр опубликовал видео, на котором жонглирует тяжелыми гантелями. Украинец как минимум 12 раз подбросил снаряды и поймал их, сохранив при этом возможность двигаться и наносить удары. 

Такие тренировки повышают выносливость Александра Усика и делают его удары более сильными. Эксперты уже говорили о том, что в бою против Фьюри украинец будет много двигаться и бить по корпусу британца. Каждый такой удар должен приносить урон сопернику. 

Билеты на бой Усика с Фьюри доступны в продаже. 

Напомним, Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

Яремчук может вернуться в Украину — что известно. 

"Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно. 

Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме