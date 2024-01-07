Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Чжилэй сказал, что у Фьюри будут проблемы с Усиком arrow

Чжилэй сказал, что у Фьюри будут проблемы с Усиком

7 января 2024 21:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Чжилэй сказал, что у Фьюри будут проблемы с Усиком
Чжан Чжилэй. Фото: Boxingscene
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Обладатель временного титула WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилэй признал, что у чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри могут возникнуть серьезные проблемы против Александра Усика, которому принадлежат пояса WBA, WBO и IBF. Если британец будет выглядеть так, как в бою с Нганну, шансов у него не будет.

Об этом китаец заявил в комментарии Boxing News, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

По мнению Чжилэя, определяющим для Фьюри станет то, как серьезно он подготовится.

"Я думаю, что все зависит от тренировочного лагеря и подготовки Тайсона Фьюри перед этим боем. Если он подготовится так же как к поединку с Нганну, то его ждет очень тяжелый и долгий вечер", — сказал Чжан.

В настоящее время Чжилэй больше настроен на победу Усика, основываясь на их последних выступлениях.

"Прямо сейчас я склоняюсь к победе Усика в этом бою, поскольку считаю, что навыки окупаются, а преданность делу является ключом к боксу", — сообщил китайский боксер.

Усик настроен решительно

Тем временем Александр выложил новое видео, в котором проводит активную тренировку и находится в хорошей форме. Это очередное подтверждение того, что украинец активно готовится показать свой лучший уровень в бою с ''Цыганским королем''.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Напомним, Футболист "Шахтера" перейдет в чемпионат Испании — дончане не получат ни копейки.

"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.

Житомирское "Полесье" неожиданно провело важную замену в руководстве клуба.

Килиан Мбаппе решил продолжить карьеру в Англии.

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме