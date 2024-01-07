Чжилэй сказал, что у Фьюри будут проблемы с Усиком
Обладатель временного титула WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилэй признал, что у чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри могут возникнуть серьезные проблемы против Александра Усика, которому принадлежат пояса WBA, WBO и IBF. Если британец будет выглядеть так, как в бою с Нганну, шансов у него не будет.
Об этом китаец заявил в комментарии Boxing News, передает Новини.LIVE.
По мнению Чжилэя, определяющим для Фьюри станет то, как серьезно он подготовится.
"Я думаю, что все зависит от тренировочного лагеря и подготовки Тайсона Фьюри перед этим боем. Если он подготовится так же как к поединку с Нганну, то его ждет очень тяжелый и долгий вечер", — сказал Чжан.
В настоящее время Чжилэй больше настроен на победу Усика, основываясь на их последних выступлениях.
"Прямо сейчас я склоняюсь к победе Усика в этом бою, поскольку считаю, что навыки окупаются, а преданность делу является ключом к боксу", — сообщил китайский боксер.
Усик настроен решительно
Тем временем Александр выложил новое видео, в котором проводит активную тренировку и находится в хорошей форме. Это очередное подтверждение того, что украинец активно готовится показать свой лучший уровень в бою с ''Цыганским королем''.
Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
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