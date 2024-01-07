Чжілей сказав, що у Ф’юрі будуть проблеми із Усиком

Чжан Чжілей. Фото: Boxingscene

Володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Чжан Чжілей визнав, що у чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі можуть виникнути серйозні проблеми проти Олександра Усика, якому належать пояси WBA, WBO та IBF. Якщо британець виглядатиме так, як у бою з Нганну, шансів у нього не буде.

Про це китаєць заявив у коментарі Boxing News, передає Новини.LIVE.

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На думку Чжілея, визначальним для Ф’юрі стане те, наскільки серйозно він підготується.

"Я думаю, що все залежить від тренувального табору та підготовки Тайсона Ф'юрі перед цим боєм. Якщо він підготується так само як до поєдинку з Нганну, то на нього чекає дуже важкий і довгий вечір", — сказав Чжан.

На цей час Чжілей більше налаштований на перемогу Усика, ґрунтуючись на їхніх останніх виступах.

"Прямо зараз я схиляюся до перемоги Усика в цьому бою, оскільки вважаю, що навички окупаються, а відданість справі є ключем до боксу", — повідомив китайський боксер.

Усик налаштований рішуче

Тим часом Олександр виклав нове відео, в якому проводить активне тренування та перебуває у гарній формі. Це чергове підтвердження того, що українець активно готується показати свій найкращий рівень у бою з "Циганським королем".

Нагадаємо, що бій за звання абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону між Усиком і Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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