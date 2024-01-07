Футболист Шахтера перейдет в чемпионат Испании — дончане не получат ни копейки

Витао в игре за "Интернасьонал". Фото: Pedro H. Tesch/AGIF

Летом донецкий "Шахтер" может потерять своего бразильского легионера Витао. Бразилец станет свободным агентом.

Со следующего лета футболист переедет в Испанию, об этом сообщил блогер Вагнер Мартинс.

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После 24 февраля 2022 года Витао воспользовался правилом ФИФА, которое позволило ему из-за войны в Украине уйти в бесплатную аренду.

Сейчас центральный защитник выступает на родине за "Интернасьонал" в аренде, которая завершится летом. К тому же, у него закончится срок действия договора с "Шахтером", и он станет свободным агентом.

По информации Мартинса, Витао летом перейдет в испанский "Вальядолил" из "Сегунды". На текущий момент команда идет четвертой в турнирной таблице и имеет шансы на Ла Лигу.

Главной достопримечательностью клуба является ее президент Роналдо. Тот, который бразильский "зубастик".

Отметим, что авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 7 млн евро.

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