Футболист Шахтера перейдет в чемпионат Испании — дончане не получат ни копейки
Летом донецкий "Шахтер" может потерять своего бразильского легионера Витао. Бразилец станет свободным агентом.
Со следующего лета футболист переедет в Испанию, об этом сообщил блогер Вагнер Мартинс.
"Шахтер" ничего не получит за игрока
После 24 февраля 2022 года Витао воспользовался правилом ФИФА, которое позволило ему из-за войны в Украине уйти в бесплатную аренду.
Сейчас центральный защитник выступает на родине за "Интернасьонал" в аренде, которая завершится летом. К тому же, у него закончится срок действия договора с "Шахтером", и он станет свободным агентом.
По информации Мартинса, Витао летом перейдет в испанский "Вальядолил" из "Сегунды". На текущий момент команда идет четвертой в турнирной таблице и имеет шансы на Ла Лигу.
Главной достопримечательностью клуба является ее президент Роналдо. Тот, который бразильский "зубастик".
Отметим, что авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 7 млн евро.
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