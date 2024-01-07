Вітао в грі за "Інтернасьйонал". Фото: Pedro H. Tesch/AGIF

Влітку донецький "Шахтар" може втратити свого бразильського легіонера Вітао. Бразилець стане вільним агентом.

З наступного літа футболіст переїде до Іспанії, про це повідомив блогер Вагнер Мартінс.

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Після 24 лютого 2022 року Вітао скористався правилом ФІФА, яке дозволило йому через війну в Україні піти у безплатну оренду.

Наразі центральний захисник виступає на батьківщині за "Інтернасьйонал" в оренді, яка завершиться влітку. До того ж у нього закінчиться термін дії договору із "Шахтарем", і він стане вільним агентом.

За інформацією Мартінса, Вітао влітку перейде до іспанського "Вальядоліл" із "Сегунди". На поточний момент команда четверта у турнірній таблиці та має шанси на Ла-Лігу.

Головною пам'яткою клубу є її президент Роналдо. Той, який бразильський "зубастик".

Зазначимо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 7 млн євро.

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