Футболіст Шахтаря перейде до чемпіонату Іспанії — донеччани не отримають жодної копійки
Влітку донецький "Шахтар" може втратити свого бразильського легіонера Вітао. Бразилець стане вільним агентом.
З наступного літа футболіст переїде до Іспанії, про це повідомив блогер Вагнер Мартінс.
"Шахтар" нічого не отримає за гравця
Після 24 лютого 2022 року Вітао скористався правилом ФІФА, яке дозволило йому через війну в Україні піти у безплатну оренду.
Наразі центральний захисник виступає на батьківщині за "Інтернасьйонал" в оренді, яка завершиться влітку. До того ж у нього закінчиться термін дії договору із "Шахтарем", і він стане вільним агентом.
За інформацією Мартінса, Вітао влітку перейде до іспанського "Вальядоліл" із "Сегунди". На поточний момент команда четверта у турнірній таблиці та має шанси на Ла-Лігу.
Головною пам'яткою клубу є її президент Роналдо. Той, який бразильський "зубастик".
Зазначимо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 7 млн євро.
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