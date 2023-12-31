Усик и Фьюри встретятся снова — какие условия реванша

Усик после нокаута Дюбуа. Фото: Twitter/phillikesfights

Самое ожидаемое событие в мире бокса, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может повториться. Но для проведения второго поединка нужно одно важное условие — это сражение должно быть феноменальным.

Об этом в интервью Sky Sports заявил президент Top Rank Тодд Дюбеф, передаёт Новини.LIVE.

Читайте также:

"Я не большой фанат реваншей. Это лишает приза первое сражение. Положение о матче-реванше — это новый аспект, который стал популярен в последние полтора десятилетия, но мы должны признать, что сейчас в контракты вносят пункт о матчах-реваншах и это становится нормой", — говорит Тодд.

Бой, который хочется смотреть дважды

По его словам, всех ждет особый момент в феврале, когда определится абсолютный чемпионом мира в тяжелом весе.

"Мы сейчас говорим о двух лучших тяжеловесах в мире, которые, надеюсь, покажут нам невероятное сражение. Если это так, то тогда, конечно, они заслужат матч-реванш. Будем надеяться, что они устроят такое противостояние, что все захотят увидеть их реванш", — утверждает Дюбеф.

7️⃣ weeks

4️⃣9️⃣ days

1️⃣1️⃣7️⃣6️⃣ hours

7️⃣0️⃣5️⃣6️⃣0️⃣ minutes



Fury 🆚 Usyk is getting closer ‼️



Who wins and how? 🤔 #FuryUsyk | #RingOfFire | #RiyadhSeason pic.twitter.com/zVClkhjVwC — IFL TV (@IFLTV) December 30, 2023

Бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. В поединке определится первый абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке и первый абсолют хевивейта в эпоху четырех поясов.

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

"Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

ГеоргийСудаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе победил с феноменальным отрывом.