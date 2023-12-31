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Усик и Фьюри встретятся снова — какие условия реванша

31 декабря 2023 16:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик и Фьюри встретятся снова — какие условия реванша
Усик после нокаута Дюбуа. Фото: Twitter/phillikesfights
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Самое ожидаемое событие в мире бокса, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может повториться. Но для проведения второго поединка нужно одно важное условие — это сражение должно быть феноменальным.

Об этом в интервью Sky Sports заявил президент Top Rank Тодд Дюбеф, передаёт Новини.LIVE.

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"Я не большой фанат реваншей. Это лишает приза первое сражение. Положение о матче-реванше — это новый аспект, который стал популярен в последние полтора десятилетия, но мы должны признать, что сейчас в контракты вносят пункт о матчах-реваншах и это становится нормой", — говорит Тодд.

Бой, который хочется смотреть дважды

По его словам, всех ждет особый момент в феврале, когда определится абсолютный чемпионом мира в тяжелом весе.

"Мы сейчас говорим о двух лучших тяжеловесах в мире, которые, надеюсь, покажут нам невероятное сражение. Если это так, то тогда, конечно, они заслужат матч-реванш. Будем надеяться, что они устроят такое противостояние, что все захотят увидеть их реванш", — утверждает Дюбеф.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. В поединке определится первый абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке и первый абсолют хевивейта в эпоху четырех поясов.

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