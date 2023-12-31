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Усик та Ф’юрі зустрінуться знову — які умови реваншу

31 грудня 2023 16:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик та Ф’юрі зустрінуться знову — які умови реваншу
Усик після нокауту Дюбуа. Фото: Twitter/phillikesfights
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Найочікуваніша подія у світі боксу, бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі може повторитися. Але для проведення другого поєдинку потрібна одна важлива умова — це бій має бути феноменальним.

Про це в інтерв’ю Sky Sports заявив президент Top Rank Тодд Дюбеф, передає Новини.LIVE.

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"Я не великий фанат реваншів. Це позбавляє призу перший бій. Положення про матч-реванш — це новий аспект, який став популярний в останні півтора десятиліття, але ми повинні визнати, що зараз у контракти вносять пункт про матчі-реванші і це стає нормою", — каже Тодд.

Бій, який хочеться дивитися двічі

За його словами, на всіх чекає особливий момент у лютому, коли визначиться абсолютний чемпіоном світу в надважкій вазі. 

"Ми зараз говоримо про двох найкращих важковаговиків у світі, які, сподіваюся, покажуть нам неймовірний бій. Якщо це так, то тоді, звичайно, вони заслужать на матч-реванш. Будемо сподіватися, що вони влаштують таке протистояння, що всі захочуть побачити їхній реванш", — стверджує Дюбеф. 

Бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії. У поєдинку визначиться перший абсолютний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті і перший абсолют хевівейта в епоху чотирьох поясів.

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