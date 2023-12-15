Ексчемпіон світу вважає, що Усик може здивувати та перемогти Ф'юрі

Ексчемпіон світу Баррі Макгіган. Фото: скріншот

Колишній чемпіон світу та тренер Баррі Макгіган висловився про поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі. Фахівець розповів, що українець може протиставити фавориту.

Макгігана не здивує перемога українця. Про це він розповів у коментарі Seconds Out.

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Зазначимо, що поєдинок Усика проти Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Думка Макгігана про бій Усик — Ф'юрі

Макгіган згадав слова отця Тайсона Ф'юрі Джона, який через фізичну форму свого сина в останніх двох боях почав сумніватися в його перемозі над Усиком.

Баррі також вважає, що Тайсону потрібно набрати кращу форму, оскільки Усик стане набагато більшим випробуванням ніж Френсіс Нганну.

"Можливо, Джон Ф'юрі сумнівається, що його син здатний змінитися. Тайсон високий, загострює і в нього швидкі удари. Він хороший боєць, але маю сумніви щодо міцності його підборіддя. Ми бачили це проти Нганну", — сказав експерт.

Говорячи про Усика Макгіган зазначив, що Олександр дуже швидкий і має низький центр тяжкості, чим ускладнить бій для Ф'юрі. У Тайсона у топовій формі виникли б проблеми, а зараз британець на спаді.

"Усик — винятковий боєць. Він може перемогти. Це мене зовсім не здивує", — сказав Макгіган.

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