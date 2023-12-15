Экс-чемпион мира считает, что Усик может удивить и победить Фьюри

Экс-чемпион мира Барри Макгиган. Фото: скриншот

Бывший чемпион мира и тренер Барри Макгиган высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Специалист рассказал, что украинец может противопоставить фавориту.

Макгигана не удивит победа украинца. Об этом он рассказал в комментарии Seconds Out.

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Отметим, что поединок Усика против Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Мнение Макгигана о бое Усик — Фьюри

Макгиган вспомнил слова отца Тайсона Фьюри Джона, который из-за физической формы своего сына в последних двух боях начал сомневаться в его победе над Усиком.

Барри также считает, что Тайсону нужно набрать лучшую форму, поскольку Усик станет намного большим испытанием чем Фрэнсис Нганну.

"Возможно, Джон Фьюри сомневается, что его сын спосбен измениться. Тайсон высокий, обостряет и у него быстрые удары. Он хороший боец, но у меня есть сомнения по поводу крепости его подбородка. Мы видели это против Нганну", — сказал эксперт.

Говоря об Усике Макгиган отметил, что Александр очень быстрый и имеет низкий центр тяжести, чем сильно осложнит бой для Фьюри. У Тайсона в топовой форме возникли бы проблемы, а сейчас британец на спаде.

"Усик — исключительный боец. Он может победить. Это меня совсем не удивит", — сказал Макгиган.

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