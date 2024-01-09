Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик тренує нищівний удар, щоб перемогти Ф'юрі arrow

Усик тренує нищівний удар, щоб перемогти Ф'юрі

9 січня 2024 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик тренує нищівний удар, щоб перемогти Ф'юрі
Олександр Усик розповідає про тактику на бій. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до протистояння за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Його суперником стане Тайсон Ф'юрі.

Усик продемонстрував, як відпрацьовує удари перед боєм, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт боксера.

Читайте також:

Вже 17 лютого 2024 року Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть на ринг "Kingdom Arena" у саудівському Ер-Ріяді, щоб поборотися за право стати володарем усіх поясів у надважкій вазі. Боксери вже кілька місяців готуються до поєдинку, і 36-річний українець періодично демонструє уболівальникам деталі своєї роботи.

Що робить Усик перед боєм

Цього разу Олександр опублікував відео, на якому жонглює важкими гантелями. Українець як мінімум 12 разів підкинув снаряди та впіймав їх, зберігши при цьому можливість рухатися та завдавати ударів.

Такі тренування підвищують витривалість Олександра Усика та роблять його удари сильнішими. Експерти вже говорили про те, що в бою проти Ф'юрі українець багато рухатиметься і битиме по корпусу британця. Кожен такий удар повинен завдавати шкоди супернику.

Квитки на бій Усика з Ф'юрі доступні у продажу.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб. 

Яремчук може повернутися в Україну — що відомо. 

"Динамо" збирається підписати зіркового закордонного футболіста. 

Трубін готується до трансферу у новий клуб — що відомо. 

Відомий футболіст розповів про втечу з України та кар'єру в Угорщині.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі