Усик тренує нищівний удар, щоб перемогти Ф'юрі

Олександр Усик розповідає про тактику на бій. Скриншот YouTube

Український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до протистояння за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Його суперником стане Тайсон Ф'юрі.

Усик продемонстрував, як відпрацьовує удари перед боєм, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт боксера.

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Вже 17 лютого 2024 року Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть на ринг "Kingdom Arena" у саудівському Ер-Ріяді, щоб поборотися за право стати володарем усіх поясів у надважкій вазі. Боксери вже кілька місяців готуються до поєдинку, і 36-річний українець періодично демонструє уболівальникам деталі своєї роботи.

Що робить Усик перед боєм

Цього разу Олександр опублікував відео, на якому жонглює важкими гантелями. Українець як мінімум 12 разів підкинув снаряди та впіймав їх, зберігши при цьому можливість рухатися та завдавати ударів.

Такі тренування підвищують витривалість Олександра Усика та роблять його удари сильнішими. Експерти вже говорили про те, що в бою проти Ф'юрі українець багато рухатиметься і битиме по корпусу британця. Кожен такий удар повинен завдавати шкоди супернику.

Квитки на бій Усика з Ф'юрі доступні у продажу.

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