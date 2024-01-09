Жирона озвучила хорошие новости о Цыганкове

Виктор Цыганков вернулся к тренировкам. Фото: "Жирона"

Из каталонской "Жироны" пришли хорошие новости об украинском вингере Викторе Цыганкове. Футболист может впервые выйти на поле после травмы.

Сейчас Цыганков тренируется в общей группе, сообщила пресс-служба клуба.

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9 января Цыганков вернулся в общую группу, хотя его возвращение после травмы анонсировали еще неделю назад.

Появление Цыганкова в общей группе делает почти свершившимся факт его попадания в заявку на выездной матч двадцатого тура чемпионата Испании против "Альмерии". Вероятно, попадание в стартовой состав после травмы ждать не стоит, но 20 минут он может сыграть.

Матч с "Альмерией" состоится 14 января в 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что Цыганков из-за травмы пропустил четыре последних матча "Жироны" против "Алавеса" (3:0), "Бетиса" (1:1), "Атлетико" (4:3) и "Ельче" (2:0).

В текущем сезоне у Цыганкова 16 матчей, в которых он забил три гола и отдал три результативных передачи.

"Жирона" после девятнадцати туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая "Реалу только по дополнительным показателям.

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