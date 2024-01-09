Жирона озвучила хорошие новости о Цыганкове
Из каталонской "Жироны" пришли хорошие новости об украинском вингере Викторе Цыганкове. Футболист может впервые выйти на поле после травмы.
Сейчас Цыганков тренируется в общей группе, сообщила пресс-служба клуба.
🇺🇦 Viktor! 😍 pic.twitter.com/eXMMMKL01t— Girona FC (@GironaFC) January 9, 2024
Цыганков может выйти на поле в следующем матче
9 января Цыганков вернулся в общую группу, хотя его возвращение после травмы анонсировали еще неделю назад.
Появление Цыганкова в общей группе делает почти свершившимся факт его попадания в заявку на выездной матч двадцатого тура чемпионата Испании против "Альмерии". Вероятно, попадание в стартовой состав после травмы ждать не стоит, но 20 минут он может сыграть.
Матч с "Альмерией" состоится 14 января в 15:00 по киевскому времени.
Отметим, что Цыганков из-за травмы пропустил четыре последних матча "Жироны" против "Алавеса" (3:0), "Бетиса" (1:1), "Атлетико" (4:3) и "Ельче" (2:0).
В текущем сезоне у Цыганкова 16 матчей, в которых он забил три гола и отдал три результативных передачи.
"Жирона" после девятнадцати туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая "Реалу только по дополнительным показателям.
Напомним, Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб.
Яремчук может вернуться в Украину — что известно.
Усик тренирует сокрушительный удар, чтобы победить Фьюри.
"Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста.
Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.
"Шахтер" смирился с уходом Судакова и готовится к трансферу.
Читайте Новини.LIVE!