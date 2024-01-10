Одного із важливих гравців Жирони дискваліфікували на тривалий період

Гравці "Жирони" йдуть на перерву. Фото: "Жирона"

У каталонської "Жирони" назріває велика проблема у боротьбі за чемпіонство. Команда і без втрат не славиться своїм захистом, але їм довелося залишитися без одного з найкращих центрбеків.

Клуб залишився без центрального захисника Давида Лопеса, повідомило Football Espana.

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"Жирона" веде боротьбу за чемпіонство в Іспанії. Після 19 турів команда посідає друге місце і поступається "Реалу" лише за додатковими показниками.

Гравці "Жирони" перед матчем. Фото: "Жирона"

Гравця "Жирони" дискваліфікували

Як стало відомо, Лопеса усунули на чотири гри після матчу десятого туру чемпіонату Іспанії з "Альмерією" (5:2).

Причиною дискваліфікації стали негативні коментарі щодо роботи арбітра Мігеля Ортіса Арьяса.

У цьому сезоні Лопес провів за "Жирону" п'ятнадцять матчів чемпіонату Іспанії, в яких забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 3 млн євро.

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