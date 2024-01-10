Циганков зацікавив одразу два відомі клуби

Віктор Циганков під час атаки. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України та іспанської "Жирони" Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншій команді. Футболіст залишається затребуваною трансферною метою багатьох клубів, навіть попри травму.

Ще два закордонні клуби зацікавилися Циганковим, повідомляє Marca.

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Хавбек "Жирони" Віктор Циганков відновився від наслідків своєї травми та готовий знову вийти на поле. Тренерський штаб "біло-червоних" розраховує на 26-річного футболіста та готується випустити його на поле у найближчому матчі.

Довбик та Циганков роздають автографи. Фото: instagram.com/gironafc/

Вже в неділю, 14 січня, "Жирона" зіграє на виїзді з "Альмерією" у рамках чемпіонату Іспанії. На рахунку Віктора Циганкова три голи та стільки ж результативних передач у 14 поєдинках цього сезону.

Трансфер Циганкова

Ще два клуби приєдналися до списку команд, які зауважили прогрес українського півзахисника. Одним із них став англійський "Манчестер Юнайтед", який влітку цього року планує серйозні зміни у складі. Циганков є кандидатом на переїзд на "Олд Траффорд". Англійський клуб може заплатити за Віктора 35 млн євро.

Також стабільно українськими футболістами продовжує цікавитись міланський "Інтер". І якщо домовитись про трансфери Анатолія Трубіна та Георгія Судакова домовитися не вдалося, то Віктор Циганков цілком може стати гравцем "нерадзуррі" вже влітку 2024 року. Згідно з інформацією журналістів, італійці готові запропонувати "Жироні" 30 млн євро та двох футболістів, на яких не розраховує Сімоне Індзагі.

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