Ребров назвав головний сильний бік Трубіна

Анатолій Трубін після матчу "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував прогрес голкіпера національної команди та португальської "Бенфіки" Анатолія Трубіна. Футболіст за кілька місяців став одним із лідерів "орлів".

Ребров схвалив рішення Трубіна про звільнення з "Шахтаря", повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Анатолій Трубін перейшов до "Бенфіки" з "Шахтаря" у серпні минулого року за 10 млн євро. За кілька місяців українець виграв конкуренцію у двох інших воротарів португальської команди та вже провів кілька матчів без пропущених голів.

Анатолій Трубін дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/slbenfica/

Перспективи Трубіна у збірній України

Сергій Ребров перед кожним матчем національної команди обирає із чотирьох воротарів. Проте Анатолій Трубін вважається одним із найперспективніших голкіперів збірної України.

Наставник "синьо-жовтих" зазначив, що Трубін продовжує прогресувати після переходу до "Бенфіки", де гідно замінив ветерана Влаходімоса. Трансфер до закордонного клубу став для Анатолія кроком уперед у кар'єрі. За словами Реброва, згодом Трубін може стати одним із найкращих голкіперів світу.

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