Динамо може безкоштовно підписати іноземного захисника

Матеус і Роналдіньо. Фото: instagram.com/matheusmiranda4/

Керівництво київського "Динамо" готується до переговорів з агентами колишнього футболіста молодіжної збірної Бразилії Матеуса до Сантоса. Він може переїхати до України до кінця зимового трансферного вікна.

"Динамо" не доведеться платити за дос Сантоса відступні, повідомляє O Globo.

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Столичний клуб продовжує пошуки нових футболістів. Одним із них може стати 23-річний центральний захисник Матеус дос Сантос Міранда. Він має зайняти одне з місць в обороні "Динамо", яке звільниться у разі продажу Дениса Попова до закордонного клубу.

Матеус після матчу. Фото: instagram.com/matheusmiranda4/

Деталі трансферу Матеуса

Бразильський захисник є вихованцем клубу "Васку да Гама", за який дебютував в елітному дивізіоні ще 2018 року. Однак у січні 2024 року у нього закінчився контракт із командою з Ріо-де-Жанейро, і сторони не змогли домовитися про продовження угоди. Матеус став вільним агентом.

Представники "Динамо" спробують домовитись про перехід бразильця до київської команди. Йому запропонують вигідний контракт, але сам футболіст може відмовитися від переїзду до Києва через сумніви щодо забезпечення особистої безпеки.

Якщо "Динамо" не зможе підписати Матеуса, клуб продовжить шукати нового центрального захисника. Кияни мають намір розпочати другу половину сезону із новим футболістом на цій позиції.

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