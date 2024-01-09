Агент ексгравця збірної України повідомив, чи цікавиться Динамо його підопічним

Футболіст "Славії" Тарас Качараба. Фото: "Славія"

Київське "Динамо" продовжує пошуки нового центрального захисника. Одним із кандидатів став гравець празької "Славії" Тарас Качараба.

Інформацію про інтерес підтвердив агент футболіста Юрій Данченко, передає "Трибуна".

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"Динамо" в поточному сезоні має проблеми в центрі захисту, де грають Попов, Сирота, Дячук та Біловар. Через цю нестабільну гру столична команда знаходиться лише на шостому місці за пропущеними голами, поступаючись усій групі лідерів та "Колосу".

Інтерес "Динамо" до Качарабим

За словами агента, "Динамо" цікавиться захисником празької "Славії".

"Так, інтерес є", — сказав Данченко.

Зазначимо, що Качараба в поточному сезоні через втрату місця у стартовому складі та травми зіграв лише два матчі, в яких не відзначився результативними діями.

29-річний українець є вихованцем найлютішого противника "Динамо" — донецького "Шахтаря", за першу команду якого він так і не зіграв.

Качараба виступав за "Говерлу", "Зірку" та "Слован". Також футболіст викликався до збірної України за Олександра Петракова.

Зазначимо, що у поточному сезоні "Динамо" посідає п'яте місце в УПЛ із відставанням у 6 очок від "Кривбасу" та "Дніпра-1". При цьому за кількістю втрачених очок кияни разом із "Шахтарем" лідирують у лізі.

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