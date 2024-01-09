Агент экс-игрока сборной Украины сообщил, интересуется ли Динамо его подопечным

Футболист "Славии" Тарас Качараба. Фото: "Славия"

Киевское "Динамо" продолжает поиски нового центрального защитника. Одним из кандидатов стал игрок пражской "Славии" Тарас Качараба.

Информацию об интересе подтвердил агент футболиста Юрий Данченко, передает "Трибуна".

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"Динамо" в текущем сезоне испытывает проблемы в центре защиты, где играют Попов, Сирота, Дячук и Биловар. Из-за этой нестабильной игры столичная команда находится только на шестом месте по пропущенным голам, уступая всей группе лидеров и "Колосу".

Интерес "Динамо" до Качарабым

По словам агента, "Динамо" интересуется защитником пражской "Славии".

"Да, интерес есть", — сказал Данченко.

Отметим, что Качараба в текущем сезоне из-за потери места в стартовом составе и травмы сыграл всего два матча, в которых не отличался результативными действиями.

29-летний украинец является воспитанником злейшего противника "Динамо" — донецкого "Шахтера", за первую команду которого он так и не сыграл.

Качараба выступал за "Говерлу", "Звезду" и "Слован". Также футболист вызывался в сборную Украины при Александре Петракове.

Отметим, что в текущем сезоне "Динамо" занимает пятое место в УПЛ с отставанием в 6 очков от "Кривбасса" и "Днепра-1". При этом по количеству потерянных очков киевляне вместе с "Шахтером" лидируют в лиге.

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