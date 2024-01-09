Агент экс-игрока сборной Украины сообщил, интересуется ли Динамо его подопечным
Киевское "Динамо" продолжает поиски нового центрального защитника. Одним из кандидатов стал игрок пражской "Славии" Тарас Качараба.
Информацию об интересе подтвердил агент футболиста Юрий Данченко, передает "Трибуна".
"Динамо" в текущем сезоне испытывает проблемы в центре защиты, где играют Попов, Сирота, Дячук и Биловар. Из-за этой нестабильной игры столичная команда находится только на шестом месте по пропущенным голам, уступая всей группе лидеров и "Колосу".
Интерес "Динамо" до Качарабым
По словам агента, "Динамо" интересуется защитником пражской "Славии".
"Да, интерес есть", — сказал Данченко.
Отметим, что Качараба в текущем сезоне из-за потери места в стартовом составе и травмы сыграл всего два матча, в которых не отличался результативными действиями.
29-летний украинец является воспитанником злейшего противника "Динамо" — донецкого "Шахтера", за первую команду которого он так и не сыграл.
Качараба выступал за "Говерлу", "Звезду" и "Слован". Также футболист вызывался в сборную Украины при Александре Петракове.
Отметим, что в текущем сезоне "Динамо" занимает пятое место в УПЛ с отставанием в 6 очков от "Кривбасса" и "Днепра-1". При этом по количеству потерянных очков киевляне вместе с "Шахтером" лидируют в лиге.
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