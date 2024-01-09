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Динамо хочет купить играющего в Европе воспитанника Шахтера

9 января 2024 19:03
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Агабекян Карен
редактор
Динамо хочет купить играющего в Европе воспитанника Шахтера
Украинский защитник Тарас Качараба. Фото: instagram.com/taras_kacharaba
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно в срочном порядке ищет центрального защитника. В клубе решили обратить внимание на украинцев, играющих за рубежом.

По информации LEGIONERS.UA, "Динамо" интересуется Тарасом Качарабой.

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"Динамо" в текущем сезоне испытывает проблемы в центре защиты, из-за чего команда находится только на шестом месте по пропущенным голам, уступая всей группе лидеров и "Колосу".

"Динамо" может усилиться воспитанником "Шахтера"

По информации источника, "Динамо"интересуется Качарабой, у которого не заладилось в пражской "Славии".

В нынешнем сезоне Качараба сыграл за "Славию" два матча, в которых сделал одну голевую передачу. Сейчас 28-летний футболист травмирован и сроки его возвращения пока неизвестны. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

Отметим, что в текущем сезоне "Динамо" занимает пятое место в УПЛ с отставанием в 6 очков от "Кривбасса" и "Днепра-1". При этом по количеству потерянных очков киевляне вместе с "Шахтером" лидируют в лиге.

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