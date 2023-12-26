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Агенты подтвердили интерес клуба из ОАЭ к экс-защитнику сборной Украины

26 декабря 2023 13:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Агенты подтвердили интерес клуба из ОАЭ к экс-защитнику сборной Украины
Тарас Качараба на матчі збірної України. Фото: instagram.com/taras_kacharaba
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский центральный защитник Тарас Качараба близок к тому, чтобы уехать в ОАЭ. Клуб из Ближнего Востока проявляет наибольший интерес к украинцу.

Об этом сообщил Телеграм-канал LegionersUa.

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Ранее появилась информация об интересе к Качарабе со стороны клуба "Бани Яс" из ОАЭ. Ее пришлось прокомментировать агентской компании Part Of The Game, которая работает с защитником чешской "Славии".

По информации агентов, "Бани Яс" настойчиво интересуется трансфером Качарабы.

"Да, мы рассматриваем данный вариант продолжения карьеры. На данный момент, "Бани Яс", самый настойчивый среди всех претендентов на трансфер Тараса", — сказал источник в компании.

Отметим, что в нынешнем сезоне Качараба сыграл за "Славию" два матча, в которых сделал одну голевую передачу. Сейчас 28-летний футболист травмирован и сроки его возвращения пока неизвестны. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

Добавим, что в "Славии" хотят избавиться от лишнего игрока, сняв из себя груз его зарплаты.

Напомним, шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграет 12 футболистов.

Известны детали последнего предложения "Ювентуса" по Судакову.

Украинец оказался в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.

"Милан", "Рома" и "Лацио" конкурируют в борьбе за малоизвестного украинца.

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