Агенти підтвердили інтерес клубу з ОАЕ до ексзахисника збірної України

Тарас Качараба на матчі збірної України. Фото: instagram.com/taras_kacharaba

Український центральний захисник Тарас Качараба близький до того, щоб виїхати до ОАЕ. Клуб із Близького Сходу виявляє найбільший інтерес до українця.

Про це повідомив телеграм-канал LegionersUa.

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Агенти підтвердили інтерес

Раніше з'явилася інформація про інтерес до Качараби з боку клубу "Бані Яс" з ОАЕ. Її довелося прокоментувати агентській компанії Part Of The Game, яка працює із захисником чеської "Славії".

За інформацією агентів, "Бані Яс" наполегливо цікавиться трансфером Качараби.

"Так, ми розглядаємо даний варіант продовження кар'єри. На сьогодні "Бані Яс" найнаполегливіший серед усіх претендентів на трансфер Тараса", — сказало джерело в компанії.

Зазначимо, що цього сезону Качараба зіграв за "Славію" два матчі, в яких зробив одну гольову передачу. Наразі 28-річний футболіст травмований, і терміни його повернення поки невідомі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 800 тисяч євро.

Додамо, що в "Славії" хочуть позбутися зайвого гравця, знявши із себе вантаж його зарплатні.

Нагадаємо, шанс для Мудрика — у наступному матчі у "Челсі" не зіграє 12 футболістів.

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