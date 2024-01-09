Динамо хоче купити вихованця Шахтаря, який грає в Європі

Український захисник Тарас Качараба. Фото: instagram.com/taras_kacharaba

Київське "Динамо" у зимове трансферне вікно терміново шукає центрального захисника. У клубі вирішили звернути увагу на українців, які грають за кордоном.

За інформацією LEGIONERS.UA, "Динамо" цікавиться Тарасом Качарабою.

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"Динамо" в поточному сезоні має проблеми в центрі захисту, через що команда знаходиться лише на шостому місці за пропущеними голами, поступаючись всій групі лідерів та "Колосу".

"Динамо" може посилитися вихованцем "Шахтаря"

За інформацією джерела, "Динамо" цікавиться Качарабою, у якого не склалося в празькій "Славії".

Нинішнього сезону Качараба зіграв за "Славію" два матчі, в яких зробив одну гольову передачу. Наразі 28-річного футболіста травмовано і терміни його повернення поки невідомі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 800 тисяч євро.

Зазначимо, що у поточному сезоні "Динамо" посідає п'яте місце в УПЛ із відставанням у 6 очок від "Кривбасу" та "Дніпра-1". При цьому за кількістю втрачених очок кияни разом із "Шахтарем" лідирують у лізі.

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