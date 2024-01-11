Довбика побили на тренировке Жироны

Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Каталонская "Жирона" продолжает подготовку к двадцатому туру чемпионата Испании. Лидеров турнирной таблицы ждет матч с "Альмерией".

В последней тренировке участвовали украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, сообщила пресс-служба клуба.

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🙌 Una felicitació merescuda pel 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de #LALIGAEASPORTS ❤️🤍 pic.twitter.com/MaXTm920wH — Girona FC (@GironaFC) January 10, 2024

Отметим, что "Жирона" на текущий момент идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании и уступает мадридскому "Реалу" лишь по дополнительным показателям.

За что Довбика побили на тренировке

На тренировке "Жироны" отметили, что Довбик был признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре, а затем стал лучшим игроком месяца в "Жироне".

Футболисты "Жироны" создали живой торжественный коридор для Довбика, проходя который он получал удары.

Отметим, что Довбик в декабре в четырех матчах забил четыре мяча, из которых дубль "Алавесу" и по одному "Барселоне" и "Бетису".

В текущем сезоне украинец в двадцати матчах забил двенадцать мячей и отдал шесть голевых передач.

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