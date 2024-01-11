Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбика побили на тренировке Жироны arrow

Довбика побили на тренировке Жироны

11 января 2024 09:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбика побили на тренировке Жироны
Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Жирона" продолжает подготовку к двадцатому туру чемпионата Испании. Лидеров турнирной таблицы ждет матч с "Альмерией".

В последней тренировке участвовали украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Отметим, что "Жирона" на текущий момент идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании и уступает мадридскому "Реалу" лишь по дополнительным показателям.

За что Довбика побили на тренировке

На тренировке "Жироны" отметили, что Довбик был признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре, а затем стал лучшим игроком месяца в "Жироне".

Футболисты "Жироны" создали живой торжественный коридор для Довбика, проходя который он получал удары.

Отметим, что Довбик в декабре в четырех матчах забил четыре мяча, из которых дубль "Алавесу" и по одному "Барселоне" и "Бетису".

В текущем сезоне украинец в двадцати матчах забил двенадцать мячей и отдал шесть голевых передач.

Напомним, Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

футбол
Артем Довбик
Испанская Ла Лига
Жирона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме