Довбика побили на тренуванні Жирони

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Каталонська "Жирона" продовжує підготовку до двадцятого туру чемпіонату Іспанії. Лідерів турнірної таблиці чекає матч із "Альмерією".

В останньому тренуванні взяли участь українці Віктор Циганков та Артем Довбик, повідомила пресслужба клубу.

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🙌 Una felicitación merescuda pel 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de #LALIGAEASPORTS ❤️🤍 pic.twitter.com/MaXTm — Girona FC (@GironaFC) January 10, 2024

Зазначимо, що "Жирона" наразі йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії і поступається мадридському "Реалу" лише за додатковими показниками.

За що Довбика побили на тренуванні

На тренуванні "Жирони" відзначили, що Довбика було визнано найкращим гравцем чемпіонату Іспанії в грудні, а потім він став найкращим гравцем місяця в "Жироні".

Футболісти "Жирони" створили живий урочистий коридор для Довбика, проходячи який він отримував удари.

Зазначимо, що Довбик у грудні в чотирьох матчах забив чотири м'ячі, з яких дубль "Алавесу" та по одному "Барселоні" та "Бетісу".

Цього сезону українець у двадцяти матчах забив дванадцять м'ячів і віддав шість гольових передач.

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