Довбика побили на тренуванні Жирони
Каталонська "Жирона" продовжує підготовку до двадцятого туру чемпіонату Іспанії. Лідерів турнірної таблиці чекає матч із "Альмерією".
В останньому тренуванні взяли участь українці Віктор Циганков та Артем Довбик, повідомила пресслужба клубу.
🙌 Una felicitación merescuda pel 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de #LALIGAEASPORTS ❤️🤍 pic.twitter.com/MaXTm— Girona FC (@GironaFC) January 10, 2024
Зазначимо, що "Жирона" наразі йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії і поступається мадридському "Реалу" лише за додатковими показниками.
За що Довбика побили на тренуванні
На тренуванні "Жирони" відзначили, що Довбика було визнано найкращим гравцем чемпіонату Іспанії в грудні, а потім він став найкращим гравцем місяця в "Жироні".
Футболісти "Жирони" створили живий урочистий коридор для Довбика, проходячи який він отримував удари.
Зазначимо, що Довбик у грудні в чотирьох матчах забив чотири м'ячі, з яких дубль "Алавесу" та по одному "Барселоні" та "Бетісу".
Цього сезону українець у двадцяти матчах забив дванадцять м'ячів і віддав шість гольових передач.
Нагадаємо, Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.
Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.
Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.
"Динамо" може безплатно підписати іноземного захисника.
Читайте Новини.LIVE!