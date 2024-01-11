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Довбика побили на тренуванні Жирони

11 січня 2024 09:55
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Агабекян Карен
редактор
Довбика побили на тренуванні Жирони
Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Жирона" продовжує підготовку до двадцятого туру чемпіонату Іспанії. Лідерів турнірної таблиці чекає матч із "Альмерією".

В останньому тренуванні взяли участь українці Віктор Циганков та Артем Довбик, повідомила пресслужба клубу.

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Зазначимо, що "Жирона" наразі йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії і поступається мадридському "Реалу" лише за додатковими показниками.

За що Довбика побили на тренуванні

На тренуванні "Жирони" відзначили, що Довбика було визнано найкращим гравцем чемпіонату Іспанії в грудні, а потім він став найкращим гравцем місяця в "Жироні".

Футболісти "Жирони" створили живий урочистий коридор для Довбика, проходячи який він отримував удари.

Зазначимо, що Довбик у грудні в чотирьох матчах забив чотири м'ячі, з яких дубль "Алавесу" та по одному "Барселоні" та "Бетісу".

Цього сезону українець у двадцяти матчах забив дванадцять м'ячів і віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

"Динамо" може безплатно підписати іноземного захисника.

футбол
Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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