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В Динамо появился новый тренер — что о нем известно

12 января 2024 13:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Динамо появился новый тренер — что о нем известно
Сергей Федоров перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодой защитник киевского "Динамо" Максим Дячук поделился впечатлением о первых тренировках команды в 2024 году. Он заявил, что у "бело-синих" появился новый тренер. 

Этим наставником стал известный в прошлом футболист команды, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

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Максим Дячук с пониманием относится к новости о том, что "Динамо" ищет еще одного центрального защитника. Он готов к конкуренции и не собирается кому-то уступать свое место в основе киевской команды. 

Максим Дячук
Максим Дячук на январском сборе "Динамо". Скриншот dynamo.kiev.ua/

Новый тренер "Динамо" 

Дячук с интересом ждет начало сборов под руководством Александра Шовковского. Защитник не исключает того, что после ухода Мирчи Луческу процесс подготовки ко второму кругу чемпионата изменится. 

Новым наставником "Динамо" стал 48-летний Сергей Федоров. Он будет работать с защитниками команды. Ранее этот специалист работал с игроками из U-19, так что ему прекрасно известны возможности Максима Дячука. 

Сергей Федоров является воспитанником "Динамо". Он выступал за основу киевской команды с 1998 по 2007 годы. 

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

Воспитанник "Динамо" переведен в дубль польской команды и выставлен на трансфер. 

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

спорт
футбол
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тренер

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