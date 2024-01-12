В Динамо появился новый тренер — что о нем известно
Молодой защитник киевского "Динамо" Максим Дячук поделился впечатлением о первых тренировках команды в 2024 году. Он заявил, что у "бело-синих" появился новый тренер.
Этим наставником стал известный в прошлом футболист команды, сообщает "Динамо Киев от Шурика".
Максим Дячук с пониманием относится к новости о том, что "Динамо" ищет еще одного центрального защитника. Он готов к конкуренции и не собирается кому-то уступать свое место в основе киевской команды.
Новый тренер "Динамо"
Дячук с интересом ждет начало сборов под руководством Александра Шовковского. Защитник не исключает того, что после ухода Мирчи Луческу процесс подготовки ко второму кругу чемпионата изменится.
Новым наставником "Динамо" стал 48-летний Сергей Федоров. Он будет работать с защитниками команды. Ранее этот специалист работал с игроками из U-19, так что ему прекрасно известны возможности Максима Дячука.
Сергей Федоров является воспитанником "Динамо". Он выступал за основу киевской команды с 1998 по 2007 годы.
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