У Динамо з'явився новий тренер — що про нього відомо

Сергій Федоров перед матчем Фото: пресслужба "Динамо"

Молодий захисник київського "Динамо" Максим Дячук поділився враженням про перші тренування команди у 2024 році. Він заявив, що у "біло-синіх" з'явився новий тренер.

Цим наставником став відомий у минулому футболіст команди, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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Максим Дячук на січневому зборі "Динамо". Скриншот dynamo.kiev.ua/

Новий тренер "Динамо"

Максим Дячук з цікавістю чекає на початок зборів під керівництвом Олександра Шовковського. Захисник не відкидає того, що після відходу Мірчі Луческу процес підготовки до другого кола чемпіонату зміниться.

Новим наставником "Динамо" став 48-річний Сергій Федоров. Він працюватиме із захисниками команди. Раніше цей фахівець працював із гравцями з U-19, тож йому чудово відомі можливості Максима Дячука.

Сергій Федоров є вихованцем "Динамо". Він виступав за основу київської команди з 1998 по 2007 рік.

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