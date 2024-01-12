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У Динамо з'явився новий тренер — що про нього відомо

12 січня 2024 13:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Динамо з'явився новий тренер — що про нього відомо
Сергій Федоров перед матчем Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий захисник київського "Динамо" Максим Дячук поділився враженням про перші тренування команди у 2024 році. Він заявив, що у "біло-синіх" з'явився новий тренер.

Цим наставником став відомий у минулому футболіст команди, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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Максим Дячук із розумінням ставиться до новини про те, що "Динамо" шукає ще одного центрального захисника. Він готовий до конкуренції й не збирається комусь поступатися своїм місцем в основі київської команди.

Максим Дячук
Максим Дячук на січневому зборі "Динамо". Скриншот dynamo.kiev.ua/

Новий тренер "Динамо"

Максим Дячук з цікавістю чекає на початок зборів під керівництвом Олександра Шовковського. Захисник не відкидає того, що після відходу Мірчі Луческу процес підготовки до другого кола чемпіонату зміниться.

Новим наставником "Динамо" став 48-річний Сергій Федоров. Він працюватиме із захисниками команди. Раніше цей фахівець працював із гравцями з U-19, тож йому чудово відомі можливості Максима Дячука.

Сергій Федоров є вихованцем "Динамо". Він виступав за основу київської команди з 1998 по 2007 рік.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби. 

Вихованця "Динамо" переведено в дубль польської команди та виставлено на трансфер. 

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
тренер

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