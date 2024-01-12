У Динамо з'явився новий тренер — що про нього відомо
Молодий захисник київського "Динамо" Максим Дячук поділився враженням про перші тренування команди у 2024 році. Він заявив, що у "біло-синіх" з'явився новий тренер.
Цим наставником став відомий у минулому футболіст команди, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
Максим Дячук із розумінням ставиться до новини про те, що "Динамо" шукає ще одного центрального захисника. Він готовий до конкуренції й не збирається комусь поступатися своїм місцем в основі київської команди.
Новий тренер "Динамо"
Максим Дячук з цікавістю чекає на початок зборів під керівництвом Олександра Шовковського. Захисник не відкидає того, що після відходу Мірчі Луческу процес підготовки до другого кола чемпіонату зміниться.
Новим наставником "Динамо" став 48-річний Сергій Федоров. Він працюватиме із захисниками команди. Раніше цей фахівець працював із гравцями з U-19, тож йому чудово відомі можливості Максима Дячука.
Сергій Федоров є вихованцем "Динамо". Він виступав за основу київської команди з 1998 по 2007 рік.
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