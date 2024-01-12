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Динамо може продати двох гравців у закордонні клуби

12 січня 2024 08:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо може продати двох гравців у закордонні клуби
Денис Попов набирає форми у спортзалі. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одразу декілька футболістів київського "Динамо" можуть продовжити кар'єру в інших командах. Ними цікавляться клуби із зарубіжних чемпіонатів.

Денис Попов та Володимир Бражко зацікавили представників Туреччини та Італії, повідомляє Tutto Mercato.

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Керівництво "Динамо" найближчим часом отримає пропозиції щодо продажу кількох футболістів основного складу. Йдеться про 24-річного захисника Дениса Попова та 21-річного хавбека Володимира Бражка, який цього сезону вже виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.

Володимир Бражко
Володимир Бражко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди можуть піти Бражко та Попов

Захисник "Динамо" стабільно залишається одним із футболістів київської команди, з яким пов'язана найбільша кількість трансферних чуток. Нещодавно до них додався ще один. У послугах гравця зацікавлений турецький "Галатасарай". Клуб зі Стамбула шукає молодого, міцного гравця оборони й готовий заплатити за Попова два мільйони євро.

Володимир Бражко вважається однією із молодих зірок "Динамо", який вже користується повагою і партнерів по команді, і вболівальників. Італійський "Лаціо" готує запит до київського клубу щодо трансферної вартості гравця.

У сезоні 2023/2024 Володимир Бражко зіграв за "Динамо" 15 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу. Денис Попов провів на полі дев'ять поєдинків.

Нагадаємо, Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

"Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансфери
Денис Попов
Володимир Бражко

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