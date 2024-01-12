Динамо може продати двох гравців у закордонні клуби

Денис Попов набирає форми у спортзалі. Фото: пресслужба "Динамо"

Одразу декілька футболістів київського "Динамо" можуть продовжити кар'єру в інших командах. Ними цікавляться клуби із зарубіжних чемпіонатів.

Денис Попов та Володимир Бражко зацікавили представників Туреччини та Італії, повідомляє Tutto Mercato.

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Керівництво "Динамо" найближчим часом отримає пропозиції щодо продажу кількох футболістів основного складу. Йдеться про 24-річного захисника Дениса Попова та 21-річного хавбека Володимира Бражка, який цього сезону вже виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.

Володимир Бражко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди можуть піти Бражко та Попов

Захисник "Динамо" стабільно залишається одним із футболістів київської команди, з яким пов'язана найбільша кількість трансферних чуток. Нещодавно до них додався ще один. У послугах гравця зацікавлений турецький "Галатасарай". Клуб зі Стамбула шукає молодого, міцного гравця оборони й готовий заплатити за Попова два мільйони євро.

Володимир Бражко вважається однією із молодих зірок "Динамо", який вже користується повагою і партнерів по команді, і вболівальників. Італійський "Лаціо" готує запит до київського клубу щодо трансферної вартості гравця.

У сезоні 2023/2024 Володимир Бражко зіграв за "Динамо" 15 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу. Денис Попов провів на полі дев'ять поєдинків.

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