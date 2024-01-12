Динамо може продати двох гравців у закордонні клуби
Одразу декілька футболістів київського "Динамо" можуть продовжити кар'єру в інших командах. Ними цікавляться клуби із зарубіжних чемпіонатів.
Денис Попов та Володимир Бражко зацікавили представників Туреччини та Італії, повідомляє Tutto Mercato.
Керівництво "Динамо" найближчим часом отримає пропозиції щодо продажу кількох футболістів основного складу. Йдеться про 24-річного захисника Дениса Попова та 21-річного хавбека Володимира Бражка, який цього сезону вже виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.
Куди можуть піти Бражко та Попов
Захисник "Динамо" стабільно залишається одним із футболістів київської команди, з яким пов'язана найбільша кількість трансферних чуток. Нещодавно до них додався ще один. У послугах гравця зацікавлений турецький "Галатасарай". Клуб зі Стамбула шукає молодого, міцного гравця оборони й готовий заплатити за Попова два мільйони євро.
Володимир Бражко вважається однією із молодих зірок "Динамо", який вже користується повагою і партнерів по команді, і вболівальників. Італійський "Лаціо" готує запит до київського клубу щодо трансферної вартості гравця.
У сезоні 2023/2024 Володимир Бражко зіграв за "Динамо" 15 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу. Денис Попов провів на полі дев'ять поєдинків.
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