Динамо может продать двух игроков в зарубежные клубы

Денис Попов набирает форму в спортзале. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сразу несколько футболистов киевского "Динамо" могут продолжить карьеру в других командах. Ими интересуются клубы из зарубежных чемпионатов.

Денис Попов и Владимир Бражко заинтересовали представителей Турции и Италии, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Руководство "Динамо" в ближайшее время получит предложения о продаже нескольких футболистов основного состава. Речь идет о 24-летнем защитнике Денисе Попове и 21-летнем хавбеке Владимире Бражко, который в этом сезоне уже выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда могут уйти Бражко и Попов

Защитник "Динамо" стабильно остается одним из футболистов киевской команды, с которым связано наибольшее количество трансферных слухов. Недавно к ним добавился еще один. В услугах игрока заинтересован турецкий "Галатасарай". Клуб из Стамбула ищет молодого, крепкого игрока обороны, и готов заплатить за Попова два миллиона евро.

Владимир Бражко считается одной из восходящих звезд "Динамо", который уже пользуется уважением и партнеров по команде, и болельщиков. Итальянский "Лацио" готовит запрос в киевский клуб относительно трансферной стоимости игрока.

В сезоне 2023/2024 Владимир Бражко сыграл за "Динамо" 15 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Денис Попов провел на поле девять поединков.

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны".

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб.

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.