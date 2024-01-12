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Динамо может продать двух игроков в зарубежные клубы

12 января 2024 08:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо может продать двух игроков в зарубежные клубы
Денис Попов набирает форму в спортзале. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько футболистов киевского "Динамо" могут продолжить карьеру в других командах. Ими интересуются клубы из зарубежных чемпионатов. 

Денис Попов и Владимир Бражко заинтересовали представителей Турции и Италии, сообщает Tutto Mercato

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Руководство "Динамо" в ближайшее время получит предложения о продаже нескольких футболистов основного состава. Речь идет о 24-летнем защитнике Денисе Попове и 21-летнем хавбеке Владимире Бражко, который в этом сезоне уже выводил команду на поле с капитанской повязкой. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда могут уйти Бражко и Попов 

Защитник "Динамо" стабильно остается одним из футболистов киевской команды, с которым связано наибольшее количество трансферных слухов. Недавно к ним добавился еще один. В услугах игрока заинтересован турецкий "Галатасарай". Клуб из Стамбула ищет молодого, крепкого игрока обороны, и готов заплатить за Попова два миллиона евро. 

Владимир Бражко считается одной из восходящих звезд "Динамо", который уже пользуется уважением и партнеров по команде, и болельщиков. Итальянский "Лацио" готовит запрос в киевский клуб относительно трансферной стоимости игрока. 

В сезоне 2023/2024 Владимир Бражко сыграл за "Динамо" 15 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Денис Попов провел на поле девять поединков. 

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

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Владимир Бражко

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