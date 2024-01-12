Вихованця Динамо переведено в дубль польської команди та виставлено на трансфер

Ігор Харатін після матчу. Фото: instagram.com/igor_kharatin/

Колишній футболіст збірної України Ігор Харатін може провести другу половину цього сезону у дублі польської "Легії". Тренерський штаб команди не розраховує на півзахисника.

Харатін може перейти до іншого клубу вже у січні 2024 року, повідомляє Sport.tvp.pl.

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Польський етап кар'єри Ігоря Харатіна вийшов невдалим для українського футболіста. Сезон 2023/2024 півзахисник проводить у дублі "Легії", до якого він перейшов у 2021 році. Керівництво клубу дозволило 28-річному Харатіну шукати нову команду.

Харатін проти Мессі. Фото: instagram.com/igor_kharatin/

Проблеми Харатіна

Із самого початку поточного сезону Ігор Харатін не був заявлений за основний склад "Легії", а тепер його взагалі перевели в дубль, який виступає в четвертому за силою дивізіоні польського футболу. Керівництво клубу дозволило гравцеві шукати нову команду. Контракт Харатіна із "Легією" закінчується влітку 2024 року.

Ігор Харатін є вихованцем київського "Динамо", проте йому не вдалося виявити себе у столичному клубі. Також він виступав за харківський "Металіст" та луганську "Зорю".

У 2019 році Харатін перейшов до угорського "Ференцвароша", де грав під керівництвом Сергія Реброва разом з Олександром Зубковим. Український футболіст тричі вигравав золоті медалі чемпіонату Угорщини.

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