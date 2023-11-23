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Ребров відреагував на суперника України в плей-оф Єфро-2024

23 листопада 2023 16:00
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Агабекян Карен
редактор
Ребров відреагував на суперника України в плей-оф Єфро-2024
Сергій Ребров. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України в плей-оф до чемпіонату Європи-2024 перший матч зіграє проти Боснії та Герцеговини. Суперника сьогодні вибрали під час жеребкування.

В УАФ опублікували реакцію головного тренера національної команди Сергія Реброва.

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Вболівальники збірної України. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Що сказав Ребров

Головний тренер збірної не став детально оцінювати силу суперника та лише зазначив, що у ного є необхідна інформація про них. Натомість Ребров заявив, що до березневих матчів команда буде готова.

"Випала Боснія, і будемо готуватися, тому зараз дуже рано про щось казати — попереду ще чотири місяці підготовки. Тому дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші лідери.

У нас є інформація, ми будемо готуватися, я впевнений, що до березневої зустрічі будемо готові", — сказав Ребров.

Фахівець зазначив, що у Боснії та Герцеговини підібрані гарні гравці, попри провал команди у відбірному циклі.

Зазначимо, що Україна півфінальний матч проти Боснії та Герцеговини зіграє 21 березня в гостях. У разі перемоги у фіналі команду Реброва чекає матч проти переможця гри Ізраїль — Естонія.

Нагадаємо, "Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського. 

Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця. 

Збірна України дізналася суперників зі стикових матчів відбору на Євро-2024. 

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику. 

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