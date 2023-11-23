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Ребров отреагировал на соперника Украины в плей-офф Ефро-2024

23 ноября 2023 16:00
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Агабекян Карен
редактор
Ребров отреагировал на соперника Украины в плей-офф Ефро-2024
Сергей Ребров. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины в плей-офф к чемпионату Европы-2024 первый матч сыграет против Боснии и Герцеговины. Соперника сегодня выбрали во время жеребьевки.

В УАФ опубликовали реакцию главного тренера национальной команды Сергея Реброва.

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Болельщики сборной Украины. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Что сказал Ребров

Главный тренер сборной не стал подробно оценивать силу соперника и лишь отметил, что у него есть необходимая информация о них. Также Ребров заявил, что к мартовским матчам команда будет готова.

"Выпала Босния, и будем готовиться, поэтому сейчас очень рано о чем-то говорить — впереди еще четыре месяца подготовки. Поэтому очень важно, в каком состоянии подойдут все наши лидеры".

У нас есть информация, мы будем готовиться, я уверен, что к мартовской встрече будем готовы", — сказал Ребров.

При этом специалист отметил, что у Боснии и Герцеговины подобраны хорошие игроки, несмотря на провал команды в отборочном цикле.

Украина полуфинальный матч против Боснии и Герцеговины сыграет 21 марта в гостях. В случае победы в финале команду Реброва ждет матч против победителя игры Израиль — Эстония.

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Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам отбора на Евро-2024.

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